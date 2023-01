Hausgaard og Murer-Kjeld trækker: Folk vil have billet til premiere på nordjysk film

AALBORG:Vil du nå at opleve gallapremieren i Musikkens Hus på filmkoncerten "Os der lever", skal du lige nu skynde dig.

Bag titlen står en nordjysk filminstruktør og et nordjysk produktionsselskab, der har skabt et lunt portræt af folk i Vendsyssel med blandt andre Niels Hausgaard og Murer Kjeld på rollelisten.

Når den fremvises 3. februar i Koncertsalen i Musikkens Hus, opføres musikken live af Aalborg Symfoniorkester, og publikum inddrages undervejs, fx. skal hele salen synge med en konfirmationssang skrevet af Niels Hausgaard.

Og den blanding er noget, der har fået publikum til i god tid at sikre sig billetter. I en sådan hast, at det er kommet bag på Musikkens Hus - der er lige nu 40 sæder tilbage i salen, der kan rumme 1.000.

- Med de tider, vi har i øjeblikket, er det svært at have en fornemmelse for, hvordan events vil fange an, men salget er gået over al forventning, siger Andreas Mathew, marketingsansvarlig i Musikkens Hus, der har fulgt med i produktionen fra start og allerede har set filmen flere gange.

- Jeg er vild med det hele - både konceptet, indholdet og historien, siger han om filmen, der altså fremvises i samme format som de populære Harry Potter in Concert.

Han var imidlertid spændt på, om formatet ville vække samme interesse med et lokalt indhold - det er første gang, de i det hele taget forsøger sig med et dansk indhold.

- Men det har vist sig at være en kæmpe succes, og nu hvor det sker, er jeg egentlig ikke overrasket, for det er en film, hvor alt går op i en højere enhed kunstnerisk. Det gør mig så glad, at den bliver så godt taget imod, og jeg glæder mig meget til at se, hvordan den bliver taget imod i resten af Danmark og internationalt, siger Andreas Mathew, der dog ikke umiddelbart ser en genopførsel i Musikkens Hus foreløbigt for sig trods den store interesse.

- Vi tog en chance, da vi satte den på, og nu er vi for sent ude i forhold til symfoniorkestrets kalender, siger han og henviser til, at det ligger i planerne, at filmen i stedet bliver fremvist til musik af en klassisk kvartet.

Også i Dune Productions, der har hjemme i Løkken, er der begejstring.

- Det er gået stærkere end vi havde forestillet os, men vi var ikke i tvivl om at projektet kunne sælge billetter, siger producer Nikkie Breinholt Dahm, der altså ikke er overrasket.

- Vi vendelboer er meget trofaste overfor dem, vi kender og godt kan lide... Og så vil vi jo helst heller ikke gå glip af noget.