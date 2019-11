Hemmeligt: Formand vil ikke afsløre hvem der bliver direktør for Artcenter Spritten - endnu

AALBORG:Når man spørger, hvem der kommer til at stå i spidsen for det ambitiøse kunstcenter, er svaret endnu nølende. Stefan Hermann, bestyrelsesformand for Fonden Artcenter Spritten kan som udgangspunkt kun sige, at det er "i proces", men han håber, at der ikke går så længe, før han kan sige det.

- Der har været mange formalia, og vi kan ikke ansætte en direktør før, vi har skødet og ejendommen til Artcenteret og skulpturen. Det skal på plads formelt først.

Om der står en person klar i kulissen, der bare venter på, at alt er klart, vil han heller ikke afsløre. Men ansøgerne til jobbet som direktør er ikke blevet skræmt væk af placeringen i Nordjylland, vurderer Stefan Hermann.

- Det var et fornuftigt felt, men det er også et ambitiøst projekt, hvis man har energien og evnerne. Vi skal gerne have en med pionerånd, der har et godt netværk i kunstmiljøet, er god til at samarbejde med mange aktører, og en der har lyst til at tænke tanker omkring Tomás Saracenos værk og det, vi vil med publikum.

Formanden synes ikke, at de har måttet gå på kompromis i deres valg.

- Noget af det fine ved Martin Nielsens idé var, at den er bedst, når den er tænkt i stort format og ambitiøst - og det har vi prøvet at holde fast i. Vi skal have en person, der måske ikke har det sorte bælte i alle disse discipliner, men som kan samle holdet, der har det.

Inden navnet på den nye direktør bliver offentliggjort, skal vinderen af arkitektkonkurrencen først afsløres. Her er to projekter tilbage, der kæmper om at sætte sit præg på den nye bydel ved udformningen af Artcenter Spritten. Hvornår det er på plads, vil Stefan Hermann heller ikke afsløre endnu, men Stefan Hermann forventer stadig at Spritten kan åbne for publikum i efteråret 2021.