Hendes Majestæt Dronningen kommer på besøg i Nordjylland

SKAGEN:Nordjylland får 12. maj kongeligt besøg, når Hendes Majestæt Dronning Margrethe besøger Skagen Museum, skriver museet i en pressemeddelelse.

Her skal Dronning Margrethe være med til at åbne udstillingen "Krøyer og Paris - franske forbindelser og nordiske toner," der er kulminationen på et treårigt internationalt forskningssamarbejde under protektion af Hendes Majestæt Dronningen.

- Vi glæder os supermeget til, at Hendes Majesæt kommer på besøg, og vi kan vise hende udstillingen, som hun jo selv har været protektor på.

- Det bliver en unik mulighed for publikum til at se Krøyers egne værker, men også opleve hvordan han blev inspireret af franske kunstnere i Paris, hvor han jo opholdt sig i mange år, siger museumsdirektør for Skagen Kunstmuseer, Lisette Vind Ebbesen.

Dronningen ankommer klokken 15 til museet, hvor hun deltager i en begivenhed for inviterede gæster med relation til udstillingen. Her vil Skagens Museums samarbejdspartnere fra Musée Marmottan Monet i Paris også være til stede.

Projektets forskningsindsats ledes af den franske kunsthistoriker Dominique Lobstein og Mette Harbo Lehmann, kunsthistoriker og museumsinspektør ved Skagens Kunstmuseer.

I udstillingen præsenteres tre årtier af den franske kunstscene i slutningen af 1800-tallet og Krøyers kunstneriske udvikling i samme periode gennem 66 værker, der er indlånt fra museer i Frankrig og resten af Europa for netop at give publikum mulighed for samlet at opleve Krøyers Paris, skriver Skagen Museum.

Offentligheden kan opleve udstillingen fra 13. maj til 18. september.