Her er de nominerede til årets Reumert-priser - tre i spil i Nordjylland

Årets forestilling:

* "Min geniale veninde 1 + 2", Odense Teater

* "Ordet", Aarhus Teater

* "Det store stilehæfte", Husets Teater

Årets instruktør:

* Egill Pálsson, "Fanny og Alexander", Aalborg Teater

* Sargun Oshana, "denungewertherslidelser", Aarhus Teater og Sort/Hvid

* Anja Behrens, "Ordet", Aarhus Teater

Årets kvindelige hovedrolle:

* Lotte Andersen, "Folkekongen", Husets Teater

* Johanne Louise Schmidt, "Cyrano de Bergerac" og "Penthesilea", Det Kongelige Teater

* Sara Viktoria Bjerregaard, "denungewertherslidelser", Aarhus Teater og Sort/Hvid

Årets mandlige hovedrolle:

* Jacob Madsen Kvols, "The Rocky Horror Show", Aarhus Teater

* Ulver Skuli Abildgård, "Jeppe på Bjerget", Vendsyssel Teater

* Olaf Johannessen og Jens Albinus, "Det store stilehæfte", Husets Teater

Årets performer: Uddeles ikke i år

Årets kvindelige ensemblerolle:

* Sicilia Gadborg Høegh, "Penthesilea", Det Kongelige Teater

* Jela Natius Abildgaard, "150 meter til i morgen", Teater Nordkraft

* Bodil Jørgensen, "Den skaldede frisør", One and Only Musical Teater

Årets mandlige ensemblerolle:

* Kasper Dalsgaard, "De hovedløse", Mungo Park

* Ole Sørensen, "Mod til at dræbe", Teatret Møllen

* Bisse, "Helligtrekongersaften", Odense Teater

Årets danser:

* Alexander Bozinoff, "Kameliadamen", Det Kongelige Teater

* Kizzy Matiakis," Blixen", Det Kongelige Teater

* Astrid Elbo, "Bonnie & Clyde", Betty Nansen Teatret

Årets sanger:

* Susanne Resmark, "Sweeney Todd", Det Kongelige Teater

* Sine Bundgaard, "Idomeneo", Det Kongelige Teater, Co-produktion med Teatro Real Madrid, Teatro dell'Opera di Roma, Canadian Opera Company

* Jens Søndergaard, "Eugen Onegin", Den Jyske Opera, "La Bohéme", CPH Opera Festival og Østerbro Teater, og "Rhinguldet", Den Ny Opera

Årets scenedesign:

* Christian Albrechtsen og Mathias Hersland, "Lazarus", Aarhus Teater og Det Kongelige Teater

* Johan Kølkjær, "Dark Noon", Fix & Foxy og Østerbro Teater

* David Gehrt, "Ordet", Aarhus Teater

Årets dramatiker:

* Simone Isabel Nørgaard, "Jordens Indre", Folketeatret

* Marie Bjørn, "Apokalypse", Teater Momentum

* Anna Bro, "Rædsel", AHA Produktion og Teater Grob

Årets børne-/ungdomsforestilling:

* "Fra tidernes morgen", Marionetteatret

* "[pAp]-[kAs]", Hvid Støj

* "Skam3", Aveny-T

Årets musikteater:

* "Brøgger", Østerbro Teater

* "Viva Las Vegas", Randers Teater

* "Urinetown2", Fredericia Teater

Årets opera:

* "Snedronningen", Det Kongelige Teater

* "La Bohème", Copenhagen Opera Festival og Østerbro Teater

*"Idomeneo", Det Kongelige Teater, Co-produktion med Teatro Real Madrid, Teatro dell'Opera di Roma, Canadian Opera Company

Årets danseforestilling:

* "Kammerballetten 2019", Det Kongelige Teater

* "Bonnie & Clyde", Betty Nansen Teatret

* "Leas rum", Pernille Garde Stage Art

Årets performance:

* "Det åbne hjerte", SIGNA og Aarhus Festuge

* "Champions & Mass Effect", HimHerAndIt og Bora Bora

* "Første parket", Kunstnerkollektivet Familien

Årets særpris

* "Room 4.1 Live" Kristján Ingimarsson Company

* "Apokalypse", Teater Momentum

* "Dark Noon", Fix & Foxy og Østerbro Teater

