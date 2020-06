Her er dit program til kulturmødets åbningsdag: - Vi er blevet tvunget til at være super skarpe

MORS:Når Kulturmødet Mors mandag 8. juni åbner for første kapitel ud af tre, er det i en meget nedbarberet udgave. Der plejer at være omkring 700 arrangementer, i år bliver der mellem 50 og 80, men det er ikke kun dårligt.

Kulturmødet Mors kommer til at benytte sig af undtagelsestilstanden under Covid-19 til at skære til og forfine, så kulturmødet i fremtiden står endnu tydeligere og skarpere, fortæller Trine Bang, direktør Kulturmødet Mors.

- Kulturmødet handler i høj grad om at mødes og at være fysisk sammen omkring samtalen og kulturoplevelser på tværs af generationer, geografi og brancher. Det mix kan vi ikke levere til et digitalt kulturmøde. Men vi kan fortsat stille skarpt på de temaer, der rører sig i kulturlivet lige nu, siger Trine Bang, der ser krisen som en anledning til virkelig at dyrke, hvad kulturmødet skal være.

Årets program, der er delvist digitalt, kommer fortsat til at bestå af temadebatter, kulturoplevelser og samtaler, hvor vi kommer ind i maskinrummet med forfattere, instruktører og kunstnere. Her Hans Ejner Bertelsen (V), borgmester Morsø Kommune, og Trine Bang. Foto: Bo Lehm

- Vi er blevet tvunget til at være super skarpe i både temaer og formater, og vi må spørge os selv, hvad det er for nogle samtaler, vi vil kendes på. Det er en stor opgave, og man kan godt få nerverne uden på tøjet, men det er også spændende, vurderer kulturmødelederen.

En måde, kulturmødet tilpasser mødet til online forhold, er at skære ned på antallet af paneldeltagere i debatter, så der hurtigere kan opstå en fokuseret debat.

Med Covid -19 får de desuden en tydelig ramme at diskutere ud fra.

- Jeg synes altid, at det er interessant at blive udsat for nogle benspænd. Covid-19 er tragisk for samfundet, men det tvinger os til at tænke kreativt og i nye baner. Krisen har desuden betydet, at der har været en ekstrem stor opmærksomhed på manglen af kultur, og den øgede bevidsthed har vi tænkt os at gribe. Der er nogle helt andre snakke, vi kan tage nu, og der er kommet et bagtæppe, der gør nogle samtaler super relevante, og noget, man kan bruge til at kigge frem og diskutere fremtiden ud fra, siger hun.

Hvordan kommer I til at bruge jeres erfaringer med et nedbarberet format næste år?

- Vi kommer til at lære noget af at skærpe paneldebatterne, og så betyder årets online format, at vi også fremover kommer til at have et digitalt spor på festivalen, så folk udefra kan følge med. Lur mig om vi ikke sætter en vogn op med et studie, hvor vi kan streame samtaler direkte ud i æteren. Det giver da kun mening, nu kan vi teste det på publikum.