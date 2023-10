Her er fem unikke festivaler tæt på dig i oktober

De har hvert sin unikke profil, og der er masser af visioner bag - og oplevelser for dig at hente, når oktobermørket falder på.

Du kan både opleve de helt store internationale navne inden for klassisk musik; anmelderroste danske kvinder på jazzscenen; og tidens skandinaviske folknavne netop nu.

Den første festival starter allerede i næste uge 12. oktober.

1 Skagen Kammermusikfestival

Ideen til Skagen Kammermusikfestival blev født, da violinisten Ana Feitosa besøgte Skagen i 2018 og blev inspireret af byens natur, charme og historie.

I 2018 besluttede kulturhuset Kappelborg at udvikle videre på Skagens kulturhistorie og gøre byen til et mødested for kammermusikere fra hele verden, og siden 2019 har Skagen Kammermusikfestival trukket musikere på et højt nationalt og internationalt højt niveau til.

Her har de mødtes over fælles øvetimer og mad, og der har været afholdt masterclass for unge talenter, der er kommet tæt på eliten inden for deres fag – både musikalsk og menneskeligt.

Festivalen er præget af en uformel stemning, hvor musikerne selv præsenterer værkerne for deres publikum, og koncerterne har siden opstarten været en publikumssucces.

18. - 21. oktober

Skagens Kunstmuseer og Kappelborg, Skagen

Entré: Fra 75 kr.

2 Under Kniven: En Festival

Under Kniven i Hjørring - tre koncerter på tre scener hver dag i tre dage.

Foreningen Under Kniven har de seneste år arrangeret koncerter og events i Hjørring med fokus på upcoming kunstnere, og til denne festival får du et godt billede af, hvad der rører sig på den nordjyske scene lige nu.

I tre dage kan du hver dag opleve tre koncerter på tre scener i byen i Hjørring, og så er der gratis fællesspisning for unge kombineret med koncert.

Blandt kunstnerne er Hjalte Ross, WILDR, Søvnmønster, Beachprey, Fine, Charlotte Amalie, Tundra, Souvenirs og Monkey Okay.

19. til 21. oktober

Rummet, Hjørring Grafisk Værksted, Jernbanegade 12, Vendsyssel Teater, Black Box

Entré: 150 kr. for en dag, 300 kr. for partout og 175 kr. for partout for studerende.

3 Stories Festival

Stories Festival Stories Festival

I uger op til denne festivals start i Aalborg har unge singer-songwriters og musikere med rødder i folk, country og americana mødtes og arbejdet sammen i nye konstellationer.

Fra 26. til 28. oktober har du som publikum mulighed for at høre resultaterne, når de indtager scenen i Husets koncertsal.

Kunstnerne er store sangskrivertalenter fra lokalområdet, resten af landet og det øvrige Skandinavien og har på festivalen fået en sjælden chance for at mødes på tværs og diskutere musik, branche og skabe nye samarbejder.

26. til 28. oktober

Huset i Hasserisgade

Entré: 80 kr.

4 Lyden af Aalborg

Lyden af Aalborg Lyden af Aalborg

Den aalborgensiske lyrik skal hyldes, og derfor er Aalborg bibliotekerne, Studenterhuset og Huset i Hasserisgade gået sammen om en to-dages minifestival med bands, kunstnere og skrivetalenter fra Aalborg samt to solister, der kigger på Aalborg udefra.

Over de to dage kan du opleve lyrikoplæsning, kreative indslag og happenings, der sætter lyrikken og musikken i scene.

Alle koncerter starter med en fælleslæsning af teksterne, hvorefter bandet spiller en koncert.

Blandt kunstnere kan du fx. opleve Cort Lunde, Stöj Snak og Sigurvin Sigurdsson.

Udover musikken er der om fredagen udsalg af bibliotekets kasserede vinyler, CD'er og musiklitteratur til billige priser samt en "Red pladerne-auktion" med DJ og udvalgte albums.

12. til 13. oktober

Hovedbiblioteket / Studenterhuset, Huset i Hasserisgade



Entré: gratis / 50 kr.

5 Vest for Vesterbro

Vest for Vesterbro foregår i Huset i Hasserisgade. På billedet saxofonist Alberte Svenningsen. Pr-foto

Den aalborgensiske jazzfestival er tilbage, og denne gang sætter den fokus på etablerede kvindelige bandledere, komponister og improvisatorer, der er kendt for en unik og autentisk tilgang.

Mød blandt andet saxofonist og komponist Cecilie Strange, der har udgivet flere albums i eget navn og medvirker på adskillige andre albums - inspireret af moderne new yorker jazz blandet med nordisk folkemusik. Hendes album "Blikan" blev i 2021 nomineret til DMA JAZZ i kategorien ”Årets jazzudgivelse” og Carl Prisen 2022 som årets jazzkomponist.

Du kan også møde saxofonisten og komponisten Alberte Svenningsen, hvis album “Traneblæs” blev ugens hit på P8. Hendes næste album kommer til at omhandle moderskab, kærlighed og hverdag.

12. oktober og 16. november

Huset i Hasserisgade



Entré: 50 kr.