Her er holdet: De skal løfte Hjørring Revyens 50 års jubilæum

HJØRRING:Årets udgave af Hjørring Revyen var ubetinget en succes.

Med 16.500 solgte billetter var den nemlig udsolgt, og publikum kom fra hele landet for at opleve Preben Kristensen, Trine Gadeberg, Kasper Le Fevre, Tomas Ambt Kofod og Rikke Buch Bendtsen på slap line.

Og til sommer er der så gensyn til en del af det hold, når Hjørring Revyen kan fejre sit 50 års jubilæum.

Onsdag blev sløret nemlig løftet for, at holdet til sommer kommer til at bestå af Preben Kristensen, Trine Gadeberg, Kasper Le Fevre, Christiane Gjellerup Koch og Donald Andersen.

- Det er et sindssygt stærkt hold, der skal fejre Hjørring Revyens 50 års jubilæum til sommer, og jeg glæder mig helt vildt til at arbejde med dem. Det er et hold, der indeholder alt det, der skal til for at lave en revy i særklasse, og så er det et hold med store kreative evner, gennemført musikalske og særdeles dygtige skuespillere, siger Henrik Baloo Andersen - direktør og kapelmester i revyen.

Hjørring Revyen 2023 instrueres af Birgitte Næss-Schmidt, Kirsten Brink står for scenografien mens Peter Friis er koreograf.

Spilleperioden er sat til 10. juni til 29. juli