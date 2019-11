Her er modtageren af Nordjyllands fornemste kulturpris - og 100.000 kr.

- Jeg vil gerne bruge dem til at give jazzmiljøet i Aalborg en ordentlig indsprøjtning - et boost, så det ikke skal være nødvendigt at flytte fra byen. Sådan som jeg selv gjorde, da jeg flyttede til Berlin. Så jeg vil investere i det lokale - som vi også gør med portalen Jazz 9000, og går jeg fra Aalborg Teater på tirsdag med den store gevinst, så vil jeg holde en lang koncert med en række fede bands på El Mundo (jazz-værtshus i Jomfru Ane Gade, red) - for at fejre det. Der skal i virkeligheden så lidt penge til for at løfte og støtte ikke bare jazzen, men rykke hele musikmiljøet i Aalborg.

Sådan lød det fra jazzbassist Kenneth Dahl Knudsen til NORDJYSKE i sidste uge.

Og nu er det så blevet virkelighed.

Tydeligt rørt takkede han for prisen.

- Musik er noget, vi skaber sammen. Derfor siger jeg også tak til familien for, at jeg kan tage afsted og spille, mens de holder fortet herhjemme, sagde han med tydelig adresse til hustruen Mette og deres et-årige datter Esther.

Hæderen betyder meget for jazzmusikeren.

- Det betyder noget, når andre blåstempler det, jeg gør. Men det er ikke kun min pris. Mange andre har banet vejen for, at jeg kan spille rundt om i verden, så jeg har også pligt til at hjælpe næste generation på vej.

De 100.000 kr. skal da også primært bruges til at understøtte musikmiljøet, så nordjyske musikere kan blive i området, men hvordan ved han endnu ikke. Måske kan en del af beløbet bruges til at lette de administrative byrder, så Kenneth Dahl Knudsen kan bruge mere tid på musikken og familien og ikke på at sende mails. Lidt skal også komme Mette til gode, og måske også NORDJYSKE...

- Det er ingen penge i jazz, men nu kan jeg da betale avisabonnementet, tilføjede han.

Vagthunden skal også logre

Op til selve prisoverrækkelsen talte blandt andre NORDJYSKE Mediers ansvarshavende chefredaktør, Søren Christensen. Og han havde et par gode ord med på vejen om mediehusets rolle:

- Udover at være den klassiske vagthund, der afslører og stiller magthavere til ansvar, så vil vi gerne være et mediehus, et nyhedshus, som bidrager til at tale Nordjylland op. Ikke ned.

- Sagt med andre ord, så må vagthunden også gerne logre med halen. Vi vil gerne fortælle de positive historier om Nordjylland. I det hele taget er det noget, vi kan blive endnu bedre til: At fejre succeserne, at juble når der er noget at juble over, sagde Søren Christensen som optakt til den efterfølgende jubel.

Sprudlende og fantastisk

At formulere de ord, der skulle give jublen og klapsalverne frit løb, var lagt i hænderne og munden på Jørgen Kjær Jacobsen, formand for Aalborg Stiftstidende Fond. Det er fonden, der økonomisk støtter prisen, og det var bestyrelsesformanden, der overrakte prisen. Han lagde ikke skjul på, at det havde været en svær opgave. Fordi der havde været så mange værdige kandidater.

- Der har været kandidater fra alle dele af det sprudlende og fantastiske nordjyske kulturliv. Fra det topprofessionelle til alt det, der bæres af frivillige og ildsjæle. Altså de mange udøvere og arrangører, der sørger for, at vi kan få en på opleveren uanset hvilken gren af kulturlivet, vi elsker mest.

Gevinst til alle nominerede

- De tre nominerede i år er Skagen Festival, PixlArt ved Tao Lytzen og Kenneth Dahl Knudsen. Og de er meget forskellige, fortsatte han. Og begrundede valget af sidstnævnte med ordene:

- Dommerkomiteen har lagt vægt på, at årets prismodtager formår at skabe et rum for nye talenter, at formidle samarbejde på tværs af kunsten og at være med til at forandre det, de unge møder i den legendariske Jomfru Ane Gade. Han har med sin innovative tilgang sat Nordjylland på jazzens verdenskort, sagde Jørgen Kjær Jacobsen.

Prisen blev overrakt ved en prisfest på Aalborg Teater.

De to øvrige nominerede gik dog ikke tomhændede fra festen. Alene det at blive nomineret giver nemlig mere end blot en flot buket blomster. Den ære fik nemlig følgeskab af 10.000 gode danske kroner.

Læs portrættet af Skagen Festival her

Læst portrættet af PixlArt og Tal Lytzen her

Opdateres ...