Her sættes pris på indsatsen: Sprog og arbejde er vejen til integration

THISTED:Hverken sprog eller nationalitet skal være en hindring for at få et job på Thisted-Fjerritslev Cementvarefabrik A/S.

Sådan har det været lige fra dengang, August Petersen åbnede fabriksporten for nye medarbejdere, der var flygtet fra krigen i ex-Jugoslavien. I dag har virksomheden 79 medarbejdere af anden nationalitet end dansk blandt sine nu 240 ansatte. De fleste arbejder i produktionen på fabrikken på Stevnsvej i Thisteds østlige udkant. I afdelingerne i Fjerritslev og Nykøbing kræver en mere automatiseret produktion færre hænder.

Derfor lå det lige til højrebenet, at Thisted Kommunes Integrationspris 2022 gik til Thisted-Fjerritslev Cementvarefabrik A/S, da modtageren skulle findes blev de syv til otte indstillede virksomheder, kommunens integrationsudvalg havde at vælge mellem.

Prisen blev overrakt til August og Bo Petersen, henholdsvis bestyrelsesformand og direktør i virksomheden, af fire repræsentanter for kommunens integrationsråd. Det var Peter Sørensen (K),medlem af kommunalbestyrelsen, samt rådsmedlemmerne Alona Knyr, Olene Jonasen, formand, samt Tina Bah.

Det skete med en kraftig understregning af, at et arbejde er den hurtigste vej til integration, og med virksomhedens bidrag til at skabe beskæftigelse blandt mennesker med anden baggrund end dansk, var det ikke et svært valg.

- Faktisk bruger vi ikke ordet "udlændinge" om de af vores medarbejdere, som ikke har dansk baggrund. Når vi tager folk ind, så er stabilitet og viljen til at give lidt af sig selv i det daglige væsentlige faktorer, forklarer produktionschef Kristian Jensen og tilføjer, at nye medarbejdere kommer ind i de daglige arbejdsrutiner gennem sidemandsoplæring. "Hovedsproget" er dansk, og der bruges danske betegnelser for alt, hvad der arbejdes med.

Bo Petersen, tv., med beviset på integrationsprisen, og August Petersen med blomsterne, der fulgte med. Her flankeret af tre repræsentanter for integrationsrådet, Alona Knyr, tv., Tina Bah og Olena Jonasen samt fire af virksomheden medarbejdere med anden baggrund end dansk. Foto: Jens Fogh-Andersen

- Ind imellem er vi nødt til at bruge lidt polsk-engelsk eller noget andet, men vi taler dansk og undgår at sætte folk sammen i grupper efter national baggrund. Vi arbejder som et team på tværs af nationaliteter, siger Kristian Jensen.

Ud over at bruge arbejde som en vej til integration har Thisted Cementvarefabrik tilbud om sprogundervisning på virksomheden. Det sker i samarbejde med sprogskolen, ligesom der også er mulighed for at tage en AMU-uddannelse som betonmager.

- Hvis folk har lyst og interesse, så skal de have muligheden, siger August Petersen.

Fra integrationsrådets repræsentanter var der også anerkendelse til virksomheden for dens tilbud om sprogundervisning. Det er godt, at folk får hjælp til at blive bedre til sprog samtidig med, at de har et arbejde.

- Vi er afhængige af gode medarbejdere, siger Bo Petersen

En god medarbejder behøver ikke at komme med et kæmpe CV og flotte anbefalinger. Thisted Cementvarefabrik får mange af sine nye medarbejdere med udenlandsk baggrund ved brug af "mund til øre"-metoden. Siger en medarbejder "god" for en kammerat - og er der et ledigt job - så er der en chance for at vise, hvad man kan.

- Det virker. Ingen vil lave dårligt reklame, hverken for sig selv eller den kammerat, der anbefales, ved at pege på en forkert, siger August Petersen.

Det arbejdsmæssige fællesskab blandt de mange nationaliteter på virksomheden er senest udvidet til også et fodboldhold med 25 aktive, som mødes hver lørdag i Norshallen.

- Prisen viser, at vi er på rette vej. Vi har nogle stillinger, som skal besættes, og så bruger vi faktisk ikke tid på at se på nationalitet, sprog eller baggrund, siger produktionschef Kristian Jensen.