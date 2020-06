Hjælpepakke på 10 mio. kr. på vej til Aalborgs kulturliv: Fantastisk at der bliver lyttet og handlet

AALBORG:Aalborg vil kickstarte kulturlivet med en hjælpepakke på 10 mio. kr. Det blev mandag besluttet på et magistratsmøde.

- Vi har besluttet af afsætte en pulje på 10 mio. kr., som kulturinstitutioner og andre kulturaktører i Aalborg kan søge. Både for at dække de økonomiske udfordringer, de står med akut, men også for at danne baggrund for en kickstart for kulturlivet i de efteråret og i de kommende måneder og for at løfte nogle af de idéer og muligheder, som folk i miljøet ser, fortæller borgmester Thomas Kastrup-Larsen, der har taget initiativ til at sætte emnet på dagsordenen på dagens møde.

Hjælpepakken giver både mulighed for at søge ekstra midler, ligesom det stadig vil være muligt at få udbetalt tilskud tidligere og få administrativ hjælp til at søge hjælpepakker og fonde.

NORDJYSKE fortalte for nyligt, at flere kulturinstitutioner i Aalborg er hårdt ramt, og flere beklagede, at de ikke oplevede opbakning fra Aalborg Kommune. Men den bakker altså nu op.

Af de 10 mio. kr. kommer en mio. kr. fra en pulje i Sundheds- og Kulturforvaltningen, som de ikke har fået udmøntet endnu, de resterende ni mio. kr. kommer fra Aalborg Kommune.

- I bund og grund har vi hele tiden vidst, at vores kulturinstitutioner er udfordrede, jeg har løbende været i dialog med flere af dem, og så kommer der et tidspunkt, hvor man skal vælge at handle på det, og det har vi så valgt at gøre nu. Det skal selvfølgelig ses i sammenhæng med de statslige hjælpepakker, der er, så vi ikke kommer til at kompensere for noget, som staten ellers ville kompensere for, siger Thomas Kastrup-Larsen.

- Kulturlivet har både brug for et politisk signal om, at vi er der for dem, og et konkret håndfast signal i form af økonomisk støtte, siger borgmesteren.

Skråen står bag en stor del af Aalborgs koncertoplevelser. De er samtidig et af de steder, der er særlig hårdt ramt som følge af nedlukningen. De forventer at komme ud af året med et tab på mellem fire og syv mio. kr. Her koncertgæster til The Minds of 99 på Skråen. Foto: Torben Hansen

Kulturrådmand: Ikke bare skåltaler

Også kulturrådmand Jan Nymark Thaysen er glad for, at kommunen allerede nu kan melde om opbakning.

- Det nagede mig efter sidste interview, hvis det fremstod, som om jeg var tilfreds med status quo. Nu har jeg undersøgt sagen med hjælpepakker, og jeg kan godt se, at reglerne bliver mere og mere snørklede, og jeg kan høre på lokale kulturaktører, at tålmodigheden daler. Derfor syntes jeg, at det var vigtigt at se - at kultur ikke bare er noget, vi nævner i skåltaler. Nu ser vi frem til at se, hvad folk byder ind med, siger han.

Jan Nymark Thaysen er vikarierende kulturrådmand og Venstres nye spids- og borgmesterkandidat. Foto: Peter Broen

Kulturhus: Hjælpepakke er godt tegn

Michael Marino, leder af Huset i Hasserisgade, var en af dem, der i sidste uge talte med store bogstaver. Han er glad for at høre om hjælpepakken.

- Det er fantastisk at der bliver lyttet og handlet, det er et rigtig godt tegn.

Han ser dog frem til at se, hvordan pengene bliver udmøntet.

- Alle kulturinstitutioner i Aalborg mener nok at have et behov, så det bliver interessant at se, hvordan reglerne bliver. Eftersom deadline for den kommunale ansøgning ligger 1. september, kommer fokus til at ligge på nye projekter, der skal opfindes - ikke på det underskud, man har i år, det ved vi jo ikke endnu, siger Michael Marino, der håber, at man også vil prioritere projekter, hvor pengene drypper ned i en fødekæde.

- Jeg håber, at en stor del af pengene er indirekte øremærkede det kunstneriske vækstlag, der har været uden indtægter, siger han.

Fond: Det er i Nordjylland vi har vores rødder

Også Det Obelske Familiefond byder sig til og kommer til at åbne op for ansøgninger fra nordjyske kulturinstitutioner.

- Det er i Aalborg og Nordjylland, at Det Obelske Familiefond har dets rødder, derfor ønsker vi at give en håndsrækning til de nordjyske kunstaktører, der lige nu arbejder for at genåbne under særligt vanskelige omstændigheder. Derfor opfordrer vi kunstaktørerne til at søge støtte via fondsinitiativet "Sammen om Kunsten", der er et særligt støtteinitiativ foranlediget af Corona-krisen, siger John Amund Tønnes, direktør, Det Obelske Familiefond og bemærker, at der er ansøgningsfrist 1. august.

Den kommunale støttepulje har ansøgningsfrist 1. september. Der vil bl.a. blive lagt vægt på, at institutionen har et kunstnerisk/kulturelt alment formål eller har aktiviteter, der er af kunstnerisk/kulturel karakter, og at institutionen har søgt eller søger ind i statslige hjælpepakker samt har været omstillingsparat og udviklingsorienteret under Coronakrisen.