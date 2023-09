Hjortshøj topper helt klart i et meget blandet stand-up-show

SHOW

Comedy Ballroom

- Min eks-kæreste tror på et liv efter døden. Min død, altså.

- Jeg aner faktisk ikke, hvor gammel min nuværende kæreste er. Men jeg har udslæt på kroppen, der er ældre end hende.

- Jeg går ikke til læge. For jeg er en mand, og det bruger vi ikke. Er der noget galt, gør jeg ligesom bankerne og finanssektoren: Jeg undersøger mig selv!

Lasse Madsen har flere fine iagttagelser - blandt andet om at gåture med sin meget gravide kæreste og føle, at man er på tur med Bubbibjørnene. Foto: Bente Poder

Ingen over og ingen ved siden af dansk stand-ups grand ole men, Lars Hjortshøj.

I hvert fald ikke i den nyeste udgave af den meget blandede landhandel Comedy Ballroom.

Her får Hjortshøj i løbet af en halv times tid det absolut bedste ud af at være kommet i en alder, hvor man hoster og harker og rømmer sig igennem det meste. Om det ulidelige ved at have små børn (og alle de frygtelige arrangementer, man tvinges til deltage i). Om andres højst besynderlige tøjvaner. Og om den unge kærestes særdeles store begejstring for alt det, tidens rumhelt Andreas Mogensen kan (især sammenlignet med det lidt, Lars Hjortshøj formår).Om nogen beviser Hjortshøj, at ordentlig forberedelse - og ikke mindst en knivskarp timing - er altafgørende for stand-up, som er til at holde ud at høre på. Og værd at grine ad. I hans selskab bliver - blandt meget andet - opfattelsen af et Lucia-optog aldrig helt det samme.

Blandt meget andet undrer Jakob Thrane sig over, hvorfor ordet "ambulance" står spejlvendt på en ambulance - hvem har brug for at vide, at her kommer en ecnalubma? Foto: Bente Poder

Det kører bare for ham, og hver en pointe sidder lige nøjagtigt, hvor den skal.

Det samme gør sig faktisk gældende for aftenens største overraskelse, en uventet gæsteoptræden med Thomas Warberg, der i den grad får fyret op under sit næste show, "Du har det ikke fra mig".

Egentlig er det bare en meget hurtig mundsmag (blandt meget om at gøre sig tanker om, hvorvidt man i det hele taget kan få børn, når man i 12 år har været tørlagt alkoholiker) - men han brænder rent igennem. Og hans præstation skærper appetitten på meget mere.

Mark le Fevre kan ikke klare, at der på et vejskilt ved et vejarbejde kan stå "Sænk lige farten, please". Det er der ganske enkelt ingen autoritet i. Foto: Bente Poder

Fint igennem trænger også Mark le Fevre med sin blandede tanker om homoseksuelle i vennekredsen, om at møde manglende autoritet, kongehuset og høje huspriser. Et hus i København kan nemt koste 12 millioner, og "hvad kan man til sammenligning få for 12 millioner på Lolland? Hele Lolland! Med Falster som tilkørselsbane, og så vil der stadig være 11 millioner kroner til reparationer"...).

Igennem sin godt halve time præsterer le Fevre faktisk at blive stadig bedre og skarpere - han har meget, han skal nå. Frem mod en elegant pointe, der kaster nyt lys over en tidligere joke.

Herefter begynder det at knibe mere, for hver for sig er Jakob Thrane og Simon Talbot også meget morsomme, bare ikke helt så morsomme.

Lasse Madsen fra Frederikshavn havde til opgave at holde samme på løjerne - og tilføre noget af sit eget mellem hver af de øvrige medvirkende. Foto: Bente Poder

Thrane kan godt have en tendens til at køre for meget rundt i de samme, forholdsvis få pointer, og Talbot har lidt for travlt med at grine ad sine egne indfald, og rigeligt meget af hans bidrag kører på, at han opfatter sig selv som dum. Det ender med at blive mere fjollet end sjovt. Som om materialet er sluppet op før tid. Sammenlignet med de øvrige er det begrænset, hvor langt Thrane og især Talbot når omkring.

Jakob Thrane når blandt meget andet at gøre sig tanker om det nedladende i at male små fluer i bunden af toiletkummer for at få mænd til ramme. Foto: Bente Poder

Til at holde sammen på det hele fungerer lokalhelten Lasse Madsen fra Frederikshavn, som har flere ganske fine iagttagelser (men også en del gentagelser fra forrige Comedy Ballroom).

Og sjovt kan det være at køre løs med drillerier på publikum på første række, men i længden bliver der plaffet lige rigeligt løs på især en Thomas (klædt i stramme shorts) på første række. Ikke helt uden grund meddeler Thomas på et tidspunkt, at det er frygteligt at sidde på første række.

- Min manager siger, at jeg er for meget efter folk på første række, bemærker Lasse Madsen på et tidspunkt. - Men hvad skal jeg gøre, når det er hele Cirkus Benneweis, der har valgt at placere sig dér?!

Lasse Madsen har flere ret fine iagttagelser - men der bliver kørt lige rigeligt på især én tilskuer på første række. Foto: Bente Poder

Vi, der jævnligt nyder Lasse Madsens mange sjove, hektiske, til tider yderst bevidst hysteriske små film på Instagram, vælger at tro, at han har sørget for at gemme det bedste af sit krudt til sit eget show, "Fræk".

Mark de Fevre gør sig tanker om civil anholdelse - og tanken om civil fyring: - Må jeg se billetten, siger en DSB-ansat. - Ja, må jeg se ansættelseskontrakten? lyder le Fevres svar. Foto: Bente Poder

Comedy Ballroom med Lasse Madsen, Jakob Thrane, Mark le Fevre, Thomas Warberg, Lars Hjortshøj og Simon Talbot i AKKC, Aalborg Kongres og Kultur Center, lørdag aften.

Lasse Madsen tager på turneen "Fræk" med premiere i Det Musiske Hus i hjembyen Frederikshavn lørdag 24. februar (kommer også i Aalborg Kongres og Kultur Center lørdag 20. april). Og Thomas Warberg tager på turneen "Du har det ikke fra mig" til Aalborg Kongres og Kultur Center fredag 9. februar, Det Musiske Hus i Frederikshavn fredag 16. februar, Thisted Musikteater onsdag 13. marts og Vendsyssel Teater i Hjørring torsdag 25. april.