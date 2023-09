Hovednavn måtte melde afbud i sidste øjeblik: Nu er der nyt

Alive Festival 2023 var på alle måder en rekordudgave, men afviklingen fik også sveden frem på panden af arrangørerne. Ikke mindst, da festivalen blev ramt af aflysninger fra Barselona og Guldimund, to af programmets absolutte hovednavne.

Det lykkedes dog at finde erstatninger, så festen under trækronerne i Christiansgave kunne fortsætte udfortrødent. Og nu er der godt nyt, hvis man er én af dem, der havde set særligt frem til at opleve Barselona på Alive Festival.

I 2024 vender den populære popduo nemlig tilbage på plakaten, og vil forkæle publikum med et repertoire af både velkendte hits og spændende nyudgivelser.

Det oplyser Alive Festival i en pressemeddelelse, hvor der bliver sat navn på de tre første kunstnere til næste års program.

- Vi er superglade for så tidligt at kunne præsentere vores første pakke af kunstnere. Det er både kendte og mere upcoming navne, som alle er garant for virkelig gode og inspirerende live koncerter, siger Nicolai Demuth, kunstnerisk ansvarlig på Alive Festival.

Næste navn er den palæstinensiske duo TootArd, der består af brødrene Hasan og Rami Nakhleh fra bjerglandsbyen Majdal Shams i det kulturelle og mangfoldige Golanhøjderne.

Duoen er kendt for deres unikke fusion af musikgenrer, der inkluderer elementer af rock, reggae, funk og folkemusik - alt sammen indhyllet i hypnotiserende arabisk 80’er-pop, funk og disco.

Endelig kan Alive Festival præsentere AySay, der med Luna Ersahins i spidsen forener østlige og vestlige kulturer til lyden af et nyt Norden. På både tyrkisk, dansk og kurdisk skaber hun i AySay et fascinerende univers sammen med Aske Døssing Bendixen og Carl West Hosbond.

- 2023 var vores hidtil største festival og en stor succes. Vi oplevede et fællesskab både blandt gæster og frivillige, som var med til at gøre det til nogle helt fantastiske dage. Med den her offentliggørelse begynder vi for alvor at se frem mod næste sommers festival. Allerede nu ser det godt ud, siger Nicolai Demuth.

Alive Festival finder sted 25.-27. juli 2024.