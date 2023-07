Hovednavne på festival aflyser: Her er erstatningerne

THISTED:Guldimund og Barselona har begge meldt afbud til Alive Festival. Det oplyser festivalen på sin Facebookside.

Navnene, der begge stod i toppen af plakaten, skulle ellers have været en del af fredagens program, så da aflysningerne tikkede ind torsdag fik Nicolai Demuth, der er kunstnerisk ansvarlig på Alive Festival, pludselig rigtig travlt.

- Guldimund har aflyst, fordi han er blevet syg og ikke kan optræde, mens Barselona må aflyse på grund af pludselige omstændigheder i den nære familie, siger Nicolai Demuth.

Samtidig med offentliggørelsen af den dobbelte aflysning, har Alive Festival meldt ud, at det er lykkedes at finde erstatninger til koncerterne kl. 17 og 20.45.

- Vi er så sindssygt heldige, at Gents, der lørdag skal lave en blanding af koncert og kunstinstallation på udflugten til Doverodde lørdag, har sagt ja til også at tage deres "rigtige" koncert-set med også, så de kommer i dag og kan spille på den store scene kl. 17, siger Nicolai Demuth.

Gents har tidligere spillet på Alive Festival, selvom det er nogle år siden, og nu bliver er de altså tilbage, denne gang som erstatning for Guldimund.

- Vi glæder os virkelig meget til at præsentere dem, og vi er virkelig glade for, at de kan springe til. Vi er lige så kede af det, som publikum sikkert er, over at Guldimund må aflyse, men nu er dagen i gang, solen skinner, og vi glæder os til at høre Gents, siger Nicolai Demuth.

Erstatningen for Barselona, der er programsat til kl. 20.45, bliver lidt af et ønskenavn for festivalen. Det er nemlig Patina, kendt fra P3 og P4, som egentlig var på plakaten for corona-året 2020, hvor Alive Festival måtte aflyses.

- De havde et andet show i nærheden, men kan lige nå forbi os og lave et show mere. Det er et navn, vi rigtig godt kan lide, og de står altid på listen hos os, så som erstatning kunne det ikke blive ret meget bedre. Vi ved, det er et band, som både vores publikum og en stor del af vores frivillige er vilde med, siger Nicolai Demuth.

Selvom Nicolai Demuth er lidt klatøjet, efter han torsdag måtte knokle til sent for at sikre, at hullerne i musikprogrammet blev fyldt, så glæder han sig til en fredag, der indtil videre ser ud til at byde på strålende vejr.

Samtidig kan han se tilbage på festivalens første dag med en god mavefornemmelse:

- Der er flere gæster på Alive Festival i år, end vi nogensinde har prøvet før, men alle meldinger tyder på, at publikum har haft en helt fantastisk dag, og både artisterne og de frivillige er glade. Så det er helt vildt positivt, vejret er med os, og på den måde er vi helt oppe at flyve lige nu, siger han.