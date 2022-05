Hovednavne på Skagen Festival klar: Læs også tre bud på de mindre kendte perler

SKAGEN:Som andre festivaler har også Skagen Festival været udskudt et par år grundet corona.

Men til sommer er de tilbage i fuld vigør, og det med et musikprogram, som byder på både gamle kendinge og nye oplevelser.

Tillige er det i år, at festivalen endelig kan fejre sit 50 års jubilæum. Det har nemlig også været corona-udskudt.

Og på grund af jubilæet, har musikudvalget også haft et forhøjet budget.

Således er der lagt op til 76 koncerter med 70 kunstnere, hvor de fem øverste på plakaten er Lars Lilholt Band, Folkeklubben, Dorthe Gerlach, australske Toby Beard og Allan Olsen.

Dertil er der en masse gamle kendinge, som optræder på festivalen. Blandt andet McGuinness, Slåbrok Band, Souvenirs, Tørfisk og mange flere.

- Det er vigtigt for os, at der er mange gamle kendinge i vores program, men at vi samtidig serverer noget nyt også. Det er det miks vi er gået efter, og det synes vi er lykkedes godt, fortæller Dorthe Kold fra festivalens musikudvalg.

Tre perler fra musikudvalget

De fleste kender nok hovednavnene, men hvis du skal vælge tre, mindre kendte perler fra programmet, hvem er det så?

- Så vil jeg sige Geraldine Thenoux som den første.

Hun er et af Chiles største sangtalenter, og i hjemlandet synger hun ofte i Santiagos jazzklubber. Med sin fransk/chilenske baggrund optræder hun med en bred vifte af genrer fra latinamerikanske rytmer som tango og bossa nova over klassiske jazznumre til franske viser og sigøjnerjazz.

- Og Kasper Buch vil jeg også smide i puljen.

Kasper Buch er opvokset i Tønder og hans sange bærer præg af den lokale festival. Han har blandt andet 200 koncerter, supportjob for Mathilde Falch, Sylvester Larsen, Signe Svendsen, På Slaget 12 og Anthony da Costa (USA) i bagagen.

- Og endelig må jeg nævne Rikke Thomsen.

Rikke Thomsen er en ung sangskriver, sanger og guitarist færdiguddannet på konservatoriet i Aalborg i 2019.

I 2019 udsendte hun EP’en Omve’n Hjemve under navnet Rikke Thomsen. Som titlen antyder, er der tale om seks sange "å synnejysk". Sange man nok skal være indfødt sønderjyde for virkelig at forstå - men som alligevel giver en masse; hun er en fremragende historiefortæller og fortryllende formidler af stemninger.

I 2019 modtog Rikke Thomsen Modersmål-Prisen for sine sange på sønderjysk.

Overraske og udfordre

Traditionelt er der en del bands, som giver flere koncerter på festivalen.

Men i år er der en anelse færre dubletter, og mange bands spiller således én gang.

- Vi har medtaget flere af de mindre danske bands, så flere får en chance og samtidig lave et mere varieret program her til jubilæet, siger Dorthe Kold.

Dorthe Gerlach har besøgt festivalen to gange tidligere, som sangerinde i Hush. Pr-foto

Som i øvrigt er spændt på, hvordan publikum tager imod det, måske lidt atypiske for Skagen Festival, band Outlandish.

- Man kan jo sige, at Outlandish er lidt væk fra det, vi står for med folkemusikken og viserne. Men det er jo nogle gutter fra forskellige lande, som trækker deres kultur ind i det danske, og laver en sammensmeltning, som jeg rigtig godt klan lide. Vi så dem for nylig i Ringkøbing, og der var jeg selv blæst helt bagover.

- Vi vil også gerne overraske og udfordre vores publikum, men samtidig skal de have det, de kan lide og kender. For eksempel har vi torsdag på Havnescenen lagt McGuinness og Slåbrok Band, som rigtig mange gæster kender, efterfulgt af det mere anderledes The Mukherjee Development, der spiller en blanding af americana, indie, pop og rock.

Slutteligt er det værd at nævne torsdag aften i Skagen Kultur- og Fritidscenter.

- Den har vi kaldt Skawboaften. Her har vi samlet mange af de kunstnere, der har rødder i Skagen, og som har spillet på en af festivalens scener igennem tiderne - til et festligt gensyn/genhør og spille lidt sammen og lave en aften, som man ikke kommer til at opleve igen, lyder det fra festivalen.

Det fulde program er at finde på festivalens hjemmeside.