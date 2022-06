Hovednavnet melder afbud til Thy Rock - her er afløseren

Irske The Script, der skulle have været hovednavn på årets Thy Rock, har meldt afbud, da forsangeren Danny O'Donoghue er ramt af sygdom.

Det oplyser festivalen i en pressemeddelelse.

Det er i stedet lykkedes at få de danske rocklegender Malurt til at lukke festivalen lørdag aften.

Hans Peter Jarl Madsen, der er formand for Thy Rock, er ked at aflysningen.

- Vi havde glædet os til at præsentere The Script, som vi har en fantastisk historie sammen med. Men sygdom er ingen herre over. Heller ikke The Script, siger Hans Peter Jarl Madsen.

I stedet bliver det Malurt med Michael Falch i forgrunden, der kommer til at lukke Thy Rock lørdag aften.

- Vi er superglade for, at Malurt er rykket ud med ekstremt kort varsel. Vi trækker dermed et dansk navn fra absolut øverste hylde, nogle af dansk rocks legender, der er på deres afskedsturne og som i den grad, har lagt koncertsalene ned. De leverer en kæmpefest med et fantastisk rockshow med hits som ”Superlove”, ”Mød Mig i Mørket” og mange flere. Malurt er dermed med til at sikre den fantastiske folkefest, vi er på vej imod med 10.000 gæster på Dyrskuepladsen til Thy Rock i Thisted, siger Hans Peter Jarl Madsen.

Lokale Jonah Blacksmith åbner lørdagens Thy Rock kl. 14.00 og herefter følger drønpopulære Hjalmar, ELBA, Carpark North, lokale MD-Duo, POPS, L.O.C., Hardinger Band, Søren Andersen m. Band og altså Malurt, der lukker og slukker for dette års Thy Rock.