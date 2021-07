Hugorm: Mest udvendighed – svært at tage til sig

Efter måske nok lidt for mange år med Nephew har frontfiguren og førstemanden Simon Kvamm tydeligvis fået lyst til at prøve noget helt, helt andet. Noget vildere, noget væsentligt hårdere og mere mærkeligt. Først og fremmest noget, der stritter mere. I noget nær alle retninger.

Det er blevet til Hugorm (opkaldt efter Danmarks farligste dyr) og er i sit udgangspunkt en trio sammen med Árni Bergmann og Morten Gorm.

Af Hugorm selv er projektet blevet beskrevet som "lyden af en knallert 45, der møder en kamel på stranden ved Vesterhavet".

Det lyder jo spændende. Men det viser sig at dække over en længere stribe numre, hvor ofte ret indadvendte tekster (fyldt med meget spredte iagttagelser, en ophobning af ord, der tilfældigvis rimer, og de mest besynderlige citater fra andre sange, også børneviser) gerne støder sammen med næsten ekstremt udadvendt musik.

Hugorm har virkelig forelsket sig i den knaldhårde rytme et uforsonligt sted mellem techno og metalrock, og der ender nemt med at blive noget udvendigt over Hugorm. Noget, som man nøjes med at iagttage med stigende og faldende interesse.

Dem spillede Hugorm Charles Siger lige ingenting Ilort Bange for mig selv Kong Alkohol Venter på lyde Der er sket noget Kigger væk Folk skal bare holde deres kæft Absolut nødvendigt Træmand Ekstranummer: Kom vi flygter. VIS MERE

Stigende, når tekst og melodi følges ad - skarpest i knudemandssangen "Træmand" og den melankolske "Kom vi flygter" (og til dels den tydeligt irriterede "Folk skal bare holde kæft") - og faldende, når en lidt for ensformig rytme bare får lov til at hamre af sted lidt for længe.

Enkelte af numrene har noget renselse over sig lige på kanten af primalskrig - og det er såmænd ikke, fordi repertoiret er kedeligt, der er bare noget hulter-til-bulter over det, noget uforløst, og det bliver aldrig rigtigt noget, man for alvor tager til sig.

Et stort anlagt nummer som "Kong Alkohol" fungerer ikke rigtigt live, det letter aldrig for alvor - og måske skulle man have nævnt, at det er Benjamin Havs stemme, der pludselig bryder ind og rapper/synger med på "Der er sket noget", i stedet for at lade som ingenting.

Hugorm på Lyden af Nibe (Nibe Festival) lørdag aften.