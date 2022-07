Hugormen kommer hjem: Kendt band klar til at vælte Alive

THISTED:Siden den første udgave af Alive Festival i 2009, har de tre medlemmer i HUGORM gæstet den lokale festival i Thisted mange gange. Torsdag aften spiller de for første gang på festivalen i det Thy, der har en særlig plads i hjerterne på bandet.

- Vi glæder os helt vildt til at spille, men er også lidt nervøse, for vi ved ikke helt, om alle vil være med og feste med os, siger bandet, der blev skabt, mens de alle tre boede i Klitmøller.

Det er første gang de som band spiller på Alive Festival, men langt fra første gang de tre gæster festivalen. Forsanger Simon Kvamm husker særligt tilbage på første gang, han var blandt publikummerne på festivalen, hvor en "date" med lidt for mange af de lokale Limfjordsporter-øl fra Thisted Bryghus satte en brat stopper for festlighederne.

Kontrasternes lokalområde

De tre "hugorme" er alle meget betagede af Thy, og med en længere periode som bosiddende i Klitmøller og et kommende album, der er indspillet i Hanstholm, er området særligt for dem. Et område, der rummer store kontraster.

- Der er både det smukke og det grimme, kedsomheden og det vilde, siger Simon Kvamm, der håber at kunne blive hængende til de kommende festivals-dage.

Men lokalområdet er det ikke det eneste, der rummer et element af kontrast. Også Alive Festival er for HUGORM et sted, der er præget af kontrasterne.

- Det rummer alt det gode Thy kan. Det nære og intime, men også det kantede og progressive, siger de tre musikere.

Det kantede og progressive kommer særligt gennem de kunstner-bookinger, man fra festivalens side har lavet gennem årene, mener de tre venner.

HUGORM spiller kl. 22.45 på Skov-scenen torsdag aften på Alive Festival.