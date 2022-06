Hun kan folde en hel verden ud ved at sætte en streg

Udstilling

Hvis man kan kalde en moderne kunstner for klassisk, så er det vel det, Cathrine Raben Davidsen er. På denne retrospektive udstilling med henved 250 værker vises for første gang et udvalg af hendes imponerende store grafiske produktion. Og det moderne klassiske udtryk deler sig i, at motiverne er hentet fra kunst- og kulturhistorien, men de er med stregerne trukket helt op i vor egen tid. Og vi er et sted mellem det, der var før, og det der er nu. Det gør, at værkerne er nærværende med en stor rækkevidde bagud.

Ophængningen er delt ind, så de lange hvide vægge brydes af tværgående farvede vægge, så som her, når de blå lystryk, cyanotypierne er sat op mod den orangerøde væg, og man får en næsten skulpturelt udtryk. Foto: Niels Fabæk

Man burde måske se udstillingen bagfra. Så man begynder i den store sal for enden af udstillingen, for der ligger et kæmpe bord, hvor et mind map forestiller et slags huskekort over, hvorfra kunstneren henter sin praksis op fra, som var det Mimers Brønd. Og ser vi udklip af værker af de gamle mestre og Gauguin og Munch, små tekststykker, hvor det ikke er så meget selve mening i ordene, men mere stregerne, ja, næsten rytmen i stregen, der skal føres videre og derved stadig levende. Og med disse mind maps in mente, så ser man værkerne åbne sig og ser man først disse tanke og sindskort til sidst, så vil tilbageturen blot åbenbare mere, end man så på vejen ind.

Og derfor kan det også anbefales, at man køber bogen til udstillingen med hjem og sit helt eget mind map, hvor et udvalg af Davidsens samlede grafiske produktion på mere end 400 værker er registreret. Igennem samtalen mellem kunstneren og kunsthistoriker Marie Laurberg får man der en indblik i og en forståelse for de tanker, der ligger bag kunstnerens arbejdsprocesser og inspirationskilder. Og det er det det handler om at se mere end det stregerne fremviser, at en gople med sine lange tentakler også er en Medusa, hvis hår brænder og forstener.

Værket Medusa, fra 2022: det handler om at se mere end det stregerne fremviser, at en gople med sine lange tentakler også er en Medusa, hvis hår brænder og forstener. Og både naturen, myterne og Edv. Munch’s grafiske værker af kvinden, der suser kraften ud af manden, spiller med og sammen Foto: Niels Fabæk

Både naturen, myterne og Edv. Munch’s grafiske værker af kvinden, der suser kraften ud af manden spiller med og sammen. Men det har sin egen personlige streg og uanset, hvilket medie Davidsen arbejder med fra maleri, grafik eller keramik har det denne sitrende energi og store nerve, der også indeholder en åndelighed. Og vi oplever i tid og rum, imellem myte og historie, lys og mørke, virkelighed og fantasi, fra oldtiden til nutiden. Det er tegn. Og streger, der sætter sig spor. Og selve ophængningen er med at til lede os på sporet af tegnene. De farvede vægge, mellem de lange hvide vægge med de næsten 30 års produktion er forbilledligt, så man trods de mange værker bevarer et overblik og får et koncentreret indblik i temaerne og de forskellige grafiske teknikker, som kunstneren benytter i sine udtryk. Som når de blå lystryk, cyanotypierne er er sat op mod den orangerøde væg, og man får en næsten skulpturelt udtryk. Eller når den store sal med sine høje hvide vægge - i en salonagtig ophængning - er fyldt med forskellige farver og formater, så det hele bliver til en installation af streger og former, udtryk og kvindeansigter, der kigger på en, som var de fra en fremmed tid som renæssancen. Det er en stor oplevelse.

Udstillingen hedder slet og ret: Grafik. Og ordet grafik kommer af græsk for at skrive, eller at sætte sit tegn. Med denne store udstilling i Hjørring sætter Cathrine Raben Davidsen sit helt eget store mærke og tegn og viser en kunstner, der med sikker hånd, kan folde en hel verden ud ved at sætte en streg.

