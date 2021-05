Hun kunne have smadret Bubber i 2019, men forsinkelsen kommer os alle til gode

For to år siden blev sygeplejerske og skuespiller Christina Nørby Ibsen forladt af sin mand Niels Christian Meyer - af de fleste kendt som Bubber. Det fortæller hun hudløst om i en ny podcastserie om store omvæltninger i livet, hvor første afsnit handler om hendes eget tab og et had, hun ikke kan lægge fra sig. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix