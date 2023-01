Hun skiftede storbyen ud med yderste klitrække. Og lavede en film om et Nordjylland uden kulisser

LØKKEN:- Det har aldrig været meningen, at alle fortællinger skal komme fra København. Så får vi en skæv ide om, hvad det vil sige at være dansk, siger Anne Svejgård Lund og retter lidt på Fjällräven-pandebåndet, så det beskytter bedre mod den barske blæst.

Vi trasker rundt i Løkkens vinterlandskab. Forbi den ramponerede bænk, hvorfra hun har betragtet Vesterhavet i timevis og suget ideer til sig. Ned på den brede strand, der danner rammen om ro og ræs. Gennem den natur, den hjemstavn, der har formet den 34-årige instruktør.

Og som hun er vendt tilbage til - og lavet en film om.

Anne Svejgård Lund voksede op på en gård i Ingstrup i Løkken. Hun er uddannet producer og instruktør fra The National Film and Television School i London, men flyttede hjem til Vesterhavet i 2017. Foto: Torben Hansen

I 2017 vinkede hun farvel til sin hektiske hverdag i London for - sammen med sin engelske kæreste - at slå sig ned det sted, hun kommer fra. Men det var ikke uden tvivl og bekymringer. For spørgsmålet er: Kan man være filminstruktør i Løkken?

Eller rettere: Spørgsmålet var.

For efter fem år er hun nået frem til et svar. I sin barndomsby har Anne Svejgård Lund og kollegaen Nikkie Breinholt Dahm stiftet Nordjyllands første reelle filmselskab, Dune Productions, og fundet sin stemme, som hun folder ud i sin første spillefilm som instruktør, "Os der lever".

En film, der fortæller historien om nordjyderne, som de er: tavse, lune, selvironiske og - i hvert fald indimellem - kloge. En film, der er fri for forudindtagede kulisser, som maler udkanten mørk og dyster. Fri for splittelse og konstruerede konflikter mellem land og by.

Eller som det hedder i pressematerialet: en film, der "fortæller om livets gang i Vendsyssel, hvor det almindelige menneske kæmper en stille kamp mod ubetydeligheden, langt fra et demokratisk centrum".

- Der er et mærkeligt mismatch mellem den måde, vi bliver omtalt på, og det liv, vi lever. I mange værker er vi blevet reduceret til en kulisse, men der er en selvstændighed, en dybde og en ro over menneskene heroppe, som gør, at de har noget at tilbyde den moderne verden. De fortællinger eksisterer bare ikke rigtig nogen steder, siger Anne Svejgård Lund, der i projektet har slået pjalterne sammen med blandt andre Niels Hausgaard.

Bag Dune Productions, Nordjyllands første reelle filmselskab, står Anne Svejgård Lund og Nikkie Breinholt Dahm. Foto: Torben Hansen

Anne Svejgård Lund 34 år og mor til en dreng på fire år. Opvokset i Ingstrup ved Løkken.

Student fra Aalborg Katedralskole i 2008, hvorefter hun kom ind på Den Europæiske Filmhøjskole i Ebeltoft. Derefter fik hun job i produktionsselskabet Fridthjof Film, der blandt andet står bag den prisbelønnede dokumentarfilm "Armadillo".

Fra 2010-2011 gik hun på Prague Film School, og i 2012 kom hun ind på The National Film and Television School i London, hvor hun blev færdig i 2014.

Derefter fik hun job som producer i det anerkendte filmselskab Roast Breef Productions, hvor hun arbejdede med instruktører fra hele verden. Det var fra 2013-2016.

I 2017 flyttede hun tilbage til sin hjemstavn. I dag bor hun i et byhus i Løkken med sin kæreste og søn.

Har arbejdet som både instruktør og producer inden for vidt forskellige genrer: reklamefilm, spillefilm, kortfilm og dokumentarfilm. Dog har hun en særlig forkærlighed for sidstnævnte, som også er den genre, hun har mest erfaring med. VIS MERE

Fra London til Løkken

Den 34-årige filminstruktør voksede op i Ingstrup lidt uden for Løkken, så når hun taler om "vi", mener hun nordjyderne. Eller nærmere: vendelboerne.

Hun "ved intuitivt, hvordan man bevæger sig rundt i en stald", og hun forstår akavetheden til suppe-steg-og-is-fester, jargonen i Brugsen, og hvor meget man kan sige med få ord.

Det sidste praktiserer hun selv. Og de få ord sidder i skabet.

Der er en umiddelbar og underspillet langsomhed over nordjyden, der ikke kun kan hænge sammen med trætheden efter den fest, der blev afholdt i kontorfællesskabet et par dage forinden.

Et kontorfællesskab for iværksættere - plantet som en slags uventet gæst over for Brugsen i den nordjyske badeby - hvor især kultur- og reklamefolk holder til. Blandt andre folkene bag Dune Productions.

Dune Productions Dune Productions er et filmselskab beliggende i Løkken. Det første af sin slags i Nordjylland.

Formålet er blandt andet at skabe film, der når ud til nye og lokale målgrupper og sender fortællinger hele vejen til storbyen. I centrum står naturen og den lokale sammenhængskraft.

Selskabet blev - officielt - en realitet i oktober 2021 og består af Anne Svejgård Lund (partner/creativ director), Nikkie Breinholt Dahm (partner/producer) og Emma Lykholt Andreasen (producer assistant/edit assistant).

Dune Productions arbejder sammen med en række partnere, som også har muliggjort produktionen af "Os der lever". Blandt andre Statens Kunstfond, Sparekassen Danmark, KulturKANten og Den Vestdanske Filmpulje.

Filmselskabets næste store projekt bliver "En plads i manegen", som er støttet af Det Danske Filminstitut. Filmen, der efter planen får premiere i 2025, er et portræt af den verdensberømte cirkusprinsesse Katja Schumann, der efter mange år i manegen har slået sig ned på en gård i Nordjylland. VIS MERE

Anne Svejgård Lund giver en kort rundvisning. På væggen hænger der er en plakat med teksten "løkkendarisk", og på terrassen står der en tom kasse fra Thisted Bryghus, mens køleskabet til gengæld er fyldt med farverige dåseøl fra mikrobryggeriet Mikkeller.

Det kunne lyde som et liv med fart på, men det er det ikke. Tværtimod står det i skærende kontrast til den hverdag, som hun byggede op gennem mange år i London. Ja, faktisk til det liv, hun levede det meste af sine 20’ere, hvor hendes blik i høj grad var rettet mod karrieren.

Allerede i 2010 flyttede hun til Prag og to år senere til den engelske hovedstad, hvor hun blevet suget ind i en verden af kreativitet, men også af spidse albuer og benhårdt arbejde. I 2014 blev hun færdiguddannet instruktør og producer fra The National Film and Television School og fortsatte sit arbejde i det anerkendte filmselskab Roast Breef Productions, hvor hun var blevet ansat året forinden.

Tiden bød på venskaber, oplevelser og arbejdsopgaver verden over - i lande som Zambia, Etiopien, Israel, Mexico og Indien - og Anne Svejgård Lund udlevede på mange måder den drøm, der blev støbt, mens hun gik på Den Europæiske Filmhøjskole i Ebeltoft, hvor hun kom ind efter gymnasietiden i Aalborg.

Filmselskabet holder til i et kontorfællesskab for iværksættere - plantet som en slags uventet gæst over for Brugsen i den nordjyske badeby. Foto: Torben Hansen

Men som årene gik, kunne hun mærke, at der også var noget andet, der trak i hende: det stille liv.

Samtidig blev hun træt af konkurrencen og illusionen om det glamourøse storbyliv. Træt af at betale 7000 kroner om måneden for ni kvadratmeter. Træt af kulturen, tempoet og selvhøjtideligheden.

- Der var en ide om, at kunst skulle skabes i lidelse. At det var helt normalt at arbejde 14 timer om dagen og opføre sig som et røvhul, så længe man gjorde det i kunstens navn. Der var - og er - en arbejdskultur, som simpelthen ikke hører til i den her tid, siger hun om det liv, hun flyttede både til og fra.

- Der er et mærkeligt mismatch mellem den måde, vi bliver omtalt på, og det liv, vi lever. I mange værker er vi blevet reduceret til en kulisse, siger instruktøren, der taler om vendelboerne, når hun taler om "vi". Foto: Torben Hansen

Fritaget

Det er ikke, fordi Anne Svejgård Lund har lagt storbyen bag sig, fortæller hun. Men i dag er tempoet taget ud af hendes liv.

Hun bor ikke længere i en metropol med millioner af indbyggere, men med sin familie i en lille kystby, hvor hun kender frisøren og tandlægen, og hvor frisøren og tandlægen også kender hende.

Her bor og lever hun billigt, her forstår hun koderne og kulturen, og her er hun tæt på naturen.

Og vigtigst: Her har hun ejerskab over sit arbejdsliv.

- Medmindre vi er på optagelse, arbejder jeg aldrig efter klokken 15. Og så er man fritaget for branchen heroppe. Man behøver ikke engang at spejle sig i den. Her kan jeg strikke, mens vi arbejder i klipperummet. Her er der ingen, der råber ad mig, siger instruktøren, der blev mor for første gang et par år efter flytningen fra England til Danmark.

Et familieliv i London var aldrig en mulighed, forklarer hun.

- Når man ser på de teknologiske muligheder, er verden jo også en anden i dag, end den var for 15 år siden. Heldigvis. Vi er ikke hægtet af, fordi vi bor heroppe, siger Anne Svejgård Lund om vilkårene som filminstruktør med base i Løkken. Foto: Torben Hansen

Men det var ikke uden bekymringer, at de tog beslutningen om at rykke fra London til Løkken. Og da den blev realiseret i 2017, ramte tvivlen for alvor.

- I begyndelsen tænkte jeg: Er jeg på vej til at hoppe af et eller andet karrieretog? Er jeg i gang med at pensionere mig selv som instruktør? Eller har jeg fat i den lange ende? Er jeg i gang med at finde min kunstneriske stemme?

Indimellem mærker hun stadig tvivlen, men efter fem voksenår ved Vesterhavet føler hun sig mere og mere overbevist om, at de traf det rigtige valg. Der har nok altid været "et ubevidst afsavn", forklarer hun.

- Der skete noget, da vi slog os ned her. Jeg har tit følt, at jeg skulle forsvare og forklare, hvor jeg kommer fra, men det er jeg fri for nu. Da jeg var til sponsormøde med sparekassen i Vrå og skulle præsentere filmprojektet, vidste bankdirektøren med det samme, hvad jeg mente, når jeg sagde, at vi var underrepræsenteret, fortæller Anne Svejgård Lund.

"Os der lever"-opslagstavle. Foto: Torben Hansen

- Vi kan ikke fortrænge, hvem vi er

Gennem de seneste fem-seks år - og særligt i arbejdet med "Os der lever" - er hun kommet tættere og tættere på sin stemme som instruktør. Det er gået op for hende, at hun - netop hun - kan fortælle om vendelboerne på en original måde. På grund af sin baggrund og opvækst i Løkken. Og på grund af sin nuværende bopæl og hverdag samme sted.

- Jeg tror, at det ville have været en helt anden fortælling, hvis den var blevet lavet af et filmselskab på Vesterbro i København, siger Anne Svejgård Lund, der mener, at de store byers fortællinger om de små samfund - og omvendt - ofte bygger på fordomme og uvidenhed.

- "Os der lever" er langsommere end langt de fleste film, jeg har set. Men vendelboerne er også langsomme mennesker. De taler langsomt og forholder sig langsomt til ting. Men når de gør, kan det være dybt, siger Anne Svejgård Lund og holder en kunstpause, før hun tilføjer: - Kan være. Foto: Torben Hansen

Det provokerer hende, men hendes formål er ikke at slå tilbage. "Os der lever" skal hverken ses som en hyldestfilm eller som et forsvar for Nordjylland.

For Anne Svejgård Lund ønsker ikke at bidrage til nogen kamp.

- Vi ender tit ud i spørgsmål som: Hvad er der galt med folk, der bor i byen? Og hvad er der galt med folk, der bor på landet? Det er uinteressant, og det har aldrig været intentionen, at projektet skulle handle om land mod by. Tværtimod. Man bør kunne sige noget om land uden at sige noget om by. Og omvendt. Men der er en tendens til, at vi gerne vil fortælle om alt det, vi ikke er. Og de fortællinger bygger tit på noget forudindtaget, siger hun.

"Os der lever" "Os der lever" er instrueret af Anne Svejgård Lund og produceret af Nikkie Breinholt Dahm, Anne Svejgård Lund og Marie Schmidt Olesen.

Produktionen er blevet til i samarbejde med Aalborg Symfoniorkester og Musikkens Hus i Aalborg, og musikken til filmen optages live i Musikkens Hus i januar.

Den 3. februar kan filmen opleves til et live-event i netop Musikkens Hus. Et arrangement, der bliver præsenteret i samarbejde med CPH:DOX, Musikkens Hus og Aalborg Symfoniorkester.

"Os der lever" bliver også vist på netop filmfestivalen CPH:DOX til marts - og på udvalgte steder rundtomkring i Nordjylland som en del af festivalens DOX:DANMARK-program.

I løbet af 2023 bliver filmen også vist - i forkortet version og med musikalsk ledsagelse - på en række plejehjem rundtomkring i Vendsyssel under titlen "Os der stadig lever". VIS MERE

Det er, som om de få ord bliver til flere, da snakken falder på Dune Productions nye projekt. Instruktøren vil hellere tale om filmen end om sig selv.

Men de to emner kan ikke skilles ad. Det er hele pointen, forklarer hun.

Er filmen også et personligt projekt? En undersøgelse af, hvem du selv er, og hvor du kommer fra?

- Ja. Det er jo de spørgsmål, kunsten i sidste ende handler om: Hvem er man, og hvorfor maler, taler, skriver man, som man gør? Og i mit tilfælde: Hvorfor ved jeg intuitivt, hvordan man bevæger sig rundt i en stald? På den måde har jeg et forspring, siger instruktøren og vender tilbage til den frustration, der skubbede projektet i gang.

En frustration, der kun er vokset, siden hun flyttede hjem.

- Vi har fået en eller anden ide om, at vi ikke er meget værd. Man kan vel godt tale om et kollektivt mindreværd. Hvordan kan det for eksempel være, at vi pakker vores dialekter væk? Hvorfor kan man ikke længere sige noget klogt med frederikshavnerdialekt? Altså: Hvorfor føler vi os anderledes? Det gør vi jo, fordi fortællingerne er med til at skabe vores fælles identitet.

Og det er netop i den sammenhæng, hun håber, at "Os der lever" kan spille en rolle.

- Vi kan ikke fortrænge, hvem vi er, og hvor vi kommer fra. Og det skal vi heller ikke.