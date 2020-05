Huset i Aalborg bliver første spillested i landet, der genåbner

AALBORG:I fredags blev det tilladt danske koncertsale at afholde siddende koncerter for op til 500 personer, og det første sted i landet, der genåbner, er Huset i Hasserisgade i Aalborg.

Allerede torsdag inviterer de folk indenfor til koncert med jazzduoen Svaneborg Kardyb, og derefter venter en række andre kunstnere, blandt andre Souvenirs 12. juni (se det fulde program nederst).

Åbningen er allerede blevet mødt med stor begejstring, fortæller leder af Huset i Hasserisgade, Michael Marino, der glæder sig til igen at lægge rammer til koncertoplevelser.

- Selvom online koncerter giver lidt, så har de også givet folk en fornemmelse af, hvad der mangler, siger han.

Plads til 30 gæster per koncert

Åbningen er afhængig af, at en række sikkerhedsforskrifter bliver overholdt. Fx skal der være mindst et sæde eller en meter mellem hver koncertgænger, og det betyder færre publikum. Noget, der gør, at ikke alle spillesteder har råd til at åbne.

- Men vi har ikke en koncertvirksomhed, der er bundet op på, at vi skal tjene styrtende, når vi åbner dørene. Så vi kan gøre det i en relativ simpel form, hvor vi kan overholde alle krav. Det betyder, at vi kun kan lukke op for 30 personer, der er fordelt på caféborde med to personer ved hvert bord. Det er jo noget mindre end vores sædvanlige kapacitet på 90 siddende personer eller 120 stående, men for os er det vigtigt at komme i gang igen, siger Michael Marino.

Følgende regler gælder for koncerter på Huset: Der er 30 billetter i salg pr. koncert - og kun billetter i forsalg via huset.dk/kalender Siddende koncerter med caféborde og to stole ved hver, afmærket med fire m2 pr. bord, to m2 pr. person og minimum én meter imellem pladserne. Kun salg af flaskevarer Helst kort og MobilePay (Huset tager imod kontanter, men kun i lige penge) Rig mulighed for afspritning, håndvask og hygiejne efter myndighedernes anbefalinger VIS MERE

Årsagen til, at Huset kan åbne dørene hurtigt op, er, at han de seneste uger har fulgt udmeldingerne om genåbningen tæt og sammen med landsforeningen Kulturhusene i Danmark analyseret på dem. Derudover har han kun aflyst koncerter i små portioner af gangen indenfor den varslede lockdown periode.

- Vi har holdt os i tæt dialog med de kunstnere, der har været sat på programmet. Og de er glade, der er jo deres arbejdsmarked, der åbner igen. Som kulturhus er det også vores forpligtelse at åbne hurtigt, vi er jo arbejdsgivere for musikerne, uden spillesteder har de ikke mulighed for at tjene penge, siger Michael Marino, der også fremhæver forpligtelsen over for publikum.

Leder Michael Marino ser frem til igen at kunne bakke op om musikere, der har været hårdt ramt under coronakrisen. Foto: Claus Søndberg

- Som kulturhus har vi også en forpligtelse i forhold til vores offentlige tilskud. Vi får penge for at lave kultur, så så snart vi har muligheden for det, skal vi også finde formen på, hvordan det kan lade sig gøre.

Det har desuden betydning, at Huset ikke modtager nogen hjælpepakke.

- Vi har ikke haft nogle hjemsendte ansatte og har ikke kunnet benytte os af nogen hjælpepakker, så vi mister ikke nogen støttepenge ved at åbne op igen, fortæller Michael Marino om Huset, der som kulturhus for størstedelen er finansieret af offentlige tilskud.

- Der er nogle store huller i vores økonomi efter den lange periode med lockdown, men vi tager det stille og roligt og ruller det i gang igen. En koncert med 30 publikummer ikke er en guldrandet forretning, men nu er vi i gang.

Første koncert på programmet med Svaneborg Kardyb blev hurtigt udsolgt. Billetter til de øvrige koncerter sælges via Husets hjemmeside.