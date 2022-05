Husker du Heavy Agger? Nu genopstår doku-klassiker som musical

AGGER:For 36 år siden skildrede en tv-dokumentar splittelsen mellem Indre Mission og heavy metal i et lille fiskersamfund i Thy.

Nu bliver dokumentaren, "Heavy Agger" til en musical.

Det er Højer Efterskole i Sønderjylland, som har lader sig inspirere af den ungdomskultur, som i 1986 var opstået i Agger.

Handlingen i musicalen "Heavy Agger" bygger på den historie, de medvirkende kunne fortælle i dokumentaren - men med fri fortolkning og opdigtede episoder, fortæller Martin Høi Rasmussen, der har skrevet manuskript og instrueret.

- Det er sat på spidsen, så personerne enten er til heavy metal eller til Indre Mission, siger han ifølge en pressemeddelelse.

I musicalen følger man Martin og hans venner, der kæmper med at overbevise folk i den lille indremissionske by om, at heavy metal og djævletilbedelse ikke er det samme. Og omvendt forstår heavy metal-fansene heller ikke, at der er unge mennesker i byen, som har lyst til blindt at følge deres forældre og Indre Mission.

Men en dag forelsker Martin sig i en indremissionsk pige, Julie. Og med det følger en kamp: Kan hans venner acceptere, at han er kæreste med en af "de hellige”. Kan hendes forældre acceptere, at deres måske kommende svigersøn er en ”djævletilbeder”?

Musicalen bruger musik fra 80'erne: Blandt andet AC/DC, Judas Priest, Kiss, Twisted Sister, Van Halen og Nazareth .

"Heavy Agger" har premiere 16. juni. Og premiereforestillingen det bliver den eneste opførelse af musicalen, der er åben for alle. Dagen efter spiller forestillingen yderligere to gange for henholdsvis skoleelever og forældre.