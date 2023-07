Hyldest til digterens selvvalgte hjemstavn

SINDRUP:Listen over Gunnar Iversens udgivelser er lang, og spænder over faglitteratur, fortællinger og ikke mindst et stort antal manuskripter til tv, radio, film og egnsspil.

Derimod er det kun tre år siden, han debuterede som digter med "Seniordigte". Nu er 85-årige Gunnar Iversen klar med en ny samling digte, "Vejr og vidder", som han - med undertitlen "Digte til Thy" - har dedikeret til den egn, der i mere end et halvt århundrede har været den selvvalgte hjemstavn for Gunnar Iversen og hustruen Susanne Tvermoes.

Efter at have besøgt Aage Rosendal på hans legendariske Verdensuniversitet i Skyum, flyttede de to i 1969 fra København til Sindrup længst mod syd i Thy.

- Vi har ikke fortrudt det et øjeblik, fortæller Gunnar Iversen.

Parret har gennem mange år inviteret turister og thyboer indenfor i "Lunaria Kunstsamling" med Susanne Tvermoes' billeder, skabt af løv- og blomsterblade og for en stor del med motiver fra thylandske landskaber eller inspiration fra nordisk mytologi og lokale folkeviser og -sagn.

Og deres nedlagte husmandssted på Sindrupvej rummer endvidere en "Limfjordsdigterstue", en "Danas Have" med labyrinter og sten knyttet til sagn og myter - samt "Frejas Sal" med bl. a. kort over de vandreruter, som teutonerne fra Thy fulgte på deres vej gennem Europa.

Nu har Gunnar Iversen altså udgivet sine "Digte til Thy".

- De er blevet til imellem år og dag. Men nu syntes jeg, at jeg havde nok til at det kunne blive til en bog, fortæller forfatteren.

Efter to indledende digte er digtsamlingen en tur gennem fem årstider: Forår, sommer, efterår, vinter - og forår igen.

Sommer-kapitlet rummer blandt andet dette lille digt med titlen "Nuet":

Sidde i solen / Med en guldsmeds udbredte vingefang / I Nuets uanfægtelighed / Et glimt / af inkarneret klarhed

"Vejr og vidder - Digte til Thy" er udgivet på eget forlag.