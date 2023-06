I 2022 måtte koncerten afbrydes - i år spiller populært musiknavn på endnu mindre scene

THISTED:Når de første gæster om ganske få timer kan indtage pladsen til årets udgave af Thy Rock, så kan de se frem til to dage med masser af musik.

På programmet er blandt andet Italobrothers, som også var på plakaten i 2022, hvor de gav en overmåde populær koncert i Sparekassen Thy Teltet. Uheldigvis måtte koncerten stoppes før tid, da flere gæster havde fået det dårligt og skulle have lægehjælp.

I år spiller Italobrothers som sidste navn på fredagens program, når de kl. 01 kan gå på scenen i Radio Limfjord Teltet. En scene, der vel at mærke er mindre end den scene, der dannede rammen om koncerten i 2022.

Festivalformand Hans Peter "HP" Jarl Madsen har fået flere spørgsmål til placeringen af Italobrothers i år, men han forsikrer, at der er en rigtig god grund til, at festivalen vælger at disponere på denne måde:

- Det er et helt andet setup, Italobrothers kommer med i år, nemlig deres diskotekssetup, som de spiller med på for eksempel Dampmøllen. Det er tilpasset mindre venues, siger HP og fortsætter:

- Når det så er sagt, har vi selvfølgelig fuld fokus på sikkerheden, og det er noget, vi taler meget om. Men jeg er også en lille smule stolt over, at vi sidste år fik et bevis på, at vores sikkerhedsreglement virker. Vi fik lukket ned i teltet og fik det afviklet, uden at nogen kom alvorligt til skade.

I 2022 havde Thy Rock flere udfordringer, med et hovednavn i form af The Script, som måtte aflyse, en Store Scene, som pludselig blev ramt af hårde vinde, der rev en del af scenen i stykker, samt altså koncerten med Italobrothers, der måtte stoppes før tid.

Den slags udfordringer er svære at forberede sig på, men det er en del af gamet, pointerer HP, som heller ikke kan være garant for, at der ikke kan opstå lidt bump på vejen, når 10.000 sjæle fredag og lørdag mødes for at feste på Dyrskuepladsen:

- Der skal nok være ét af vores 110 toiletter, der går fast, eller ét af vores 100 kasseapparater, der får et blackout. Vi er top klar, men der skal nok komme nogle udfordringer undervejs. Jo bedre, vi er forberedt, jo mere stille og rolig en weekend får vi, siger han.