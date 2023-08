I ustadigt sommervejr: Udendørs gågade-frokost for 400

De er fem veninder fra Mors, som godt kan li' at give hinanden nogle udfordringer, der skal løses i fællesskab.

Det handler tit om noget fysisk som for eksempel lange vandreture. Men fredag havde de fem sat hinanden stævne omkring et frokostbord af de mere specielle - nemlig det 200 meter lange bord, som blev dækket i Nykøbings gågade i anledning af Kulturmødets 10 års-jubilæum.

Her blev de 400 gæster budt på otte serveringer, seks af dem fremstillet af elever på Nordic Food College, skolen lige uden for Nykøbing for både landbrugs- og gartnerielever og unge, der uddanner sig til ernæringsassistenter eller en anden fødevareuddannelse.

400 frokostgæster blev bænket ved det 200 meter lange frokostbord i Nykøbings gågade. Foto: Bo Lehm

Men på menuen var også østers fra Limfjorden og en "urtegrøn muslingesuppe", sidstnævnte skabt af en tidligere Michelin-kok, Jesper Krabbe.

Og netop disse to serveringer var en udfordring for en af de fem veninder:

- Jeg er ikke lige til hverken muslinger eller østers. Men jeg smagte det, både suppen, en enkelt musling, og også en østers. Og det var ikke fordi, der var gruppepres, erklærer Louise Skovgaard.

- Det smagte o.k., siger hun - der dog ikke helt er blevet overbevist om, at hun nu er vild med muslinger og østers:

- Men det er godt at prøve noget nyt...

Blomsterkunstnere Johnny Haugaard havde sørget for bordpynten - og gav også en hånd med servering af muslingesuppen.

Ingen plan B

Og at frokosten helt igennem var en god oplevelse - det var der enighed om hos både de fem veninder og de andre gæster, som Nordjyske talte med ved frokostbordet.

Her var et af samtaleemnerne i øvrigt, at det i en regnfuld sommer er et risikabelt foretagende at dække et så langt frokostbord under åben himmel. Også selv om meteorologerne op til arrangementet var enige om, at der ikke var risiko for regn i de to eftermiddagstimer fredag, hvor frokosten skulle afvikles.

Til sidst brød solen faktisk igennem skyerne. over Nykøbings gågade. Men Trine Bang, direktør for Kulturmødet, bekræfter, at der ikke fandtes en plan B i tilfælde af dårligt vejr:

Elever fra Nordic Food College i gang med servering af en ret med hummus og tomater.

- Nogle gange må man tage nogle chancer. Som vi også gjorde opmærksom på på forhånd, så var der en risiko for, at vi måtte aflyse. Så havde folk fået deres penge tilbage.

Og en masse mad var gået til spilde?

- Nej, så havde vi nok fundet nogle, der kunne spise det.

Selv om frokosten var lavet i anledning af Kulturmødets 10-års jubilæum, skal der ifølge Trine Bang ikke nødvendigvis gå andre 10 år, før der igen bliver dækket et langt frokostbord i Nykøbings gågade.

- Nu skal vi evaluere det, og så må vi se, om vi kan finde en form, hvor vi kan lave det igen. Så det er da ikke umuligt, at der bliver et frokostbord igen næste år, siger hun.

Nordic Food College i Nykøbing stod for seks af de otte serveringer - og havde også levreret de fleste af råvarerne. De grillede pølser, som indgik i en af serveringerne, var således med bl. a. kød fra skolens egne geder.

Trine Bang er i øvrigt tilfreds med interessen for arrangementet, hvor cirka tre fjerdedele af billetterne til 250 kroner blev solgt, resten foræret til bl. a. Kulturmødets samarbejdspartnere.

De fem veninder var blandt de betalende gæster. Men de er enige om, at de meget vel kan være at finde omkring en ny udgave af frokostbordet.

- Det kunne vi sagtens finde på, siger Maria-Louise Lynge.

De kan så eventuelt samle appetit på den sidste del af vandreruten rundt om Mors, som de fem mangler at tilbagelægge.