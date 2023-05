"Ikke noget pis" på programmet - Hjørring Teater er klar til næste sæson

HJØRRING:Hjørring Teater frigiver nu sit repertoire for sæson 2023-24. Foreningen er faktisk i gang med at dele det ud til højre og venstre. Ligesom programmet kan studeres på foreningens hjemmeside.

I disse dage er der forsalg for abonnenter, men løssalget starter 28. maj.

Det skriver Hjørring Teater i en pressemeddelelse.

- Vi er lykkedes med at få et spændende og meget varieret program sammensat, med stærke kræfter og dygtige teatergrupper, der står bag, så vi kan næsten ikke vente med at få sæsonen skudt i gang, udtaler Anette Dige Ovesen, der er daglig leder i Hjørring Teater.

Med ikke mindre end 12 forskellige gæsteforestillinger, der sædvanen tro spiller i den stemningsfulde teatersal på Vendelbohus, er der lagt op til gode oplevelser for hele Vendsyssel, lover foreningen.

Hjørring Teater Hjørring Teater, er en teaterforening fra 1968, der udelukkende præsenterer gæstespil, fremført i den stemningsfulde teatersal på Vendelbohus, som de lejer til formålet.

Foreningen udgøres af medlemmerne, en frivillig arbejdende bestyrelse, frivillige og en deltidsansat daglig leder, der holder til i Teaterbutikken i Nørregade.

Det fuldstændige repertoire kan ses på teaterbutikkens hjemmeside.

Løssalget starter 28. maj online på Teaterbutikken.dk og i Teaterbutikken, Nørregade 24, men allerede nu kan der afhentes programmer og bestilles billetter ved at besøge eller skrive en mail til Teaterbutikken. Hjørring Teater VIS MERE

Repertoiret spænder fra Det Kongelige Teaters store succes "Ikke noget pis", der med Lars Mikkelsen, Rasmus Botofte, Janus Nabil Bakrawi, Henrik Prip og Oliver Hansen fortæller, ”hvordan mænd, der styrter mod de 50 og 60, egentlig har det i dag”.

Musikalske forestillinger

Den kommende sæson byder også på meget musik, når eksempelvis MusicalDanmark fremfører sin hyldest til toppen af poppen i 70'erne med "Se Venedig og dø".

- Det er en teatertrup, som vores publikum allerede kender og ser frem til at genhøre efter dens store succes "Pianoman'en fra New York". Denne gang fremfører de en lang række af de største og mest elskede danske hits fra 70'erne fra både, Gasolin, Shu-bi-dua, Sebastian, C.V Jørgensen m.fl., oplyser Anette Dige Ovesen.

Pennevenner er med Annette Heick og Caspar Philipson. Foto: Hjørring Teater

Også forestillingen "Pennevenner" indeholder musikalske perler fra 70'erne, når Annette Heick og Caspar Philipson fremfører en nyskreven fortælling om to pennevenner, der efter mange års brev- og musikudveksling, endelig mødes.

Tradition og nye tiltag

Sædvanen tro er der også i den kommende sæson champagnebar, fest og glæde ved de små borde i teatersalen, når nytåret fejres. I år med Operettekompagniet, der med "! NyTåRsBRAGeT !" og musik fra Strauss, Lehar, Tom Jones og Freddy Mercury ledes af Thomas Peter Koppel.

Af klassiske stykker er der bl.a. "Fra regnormenes liv" med stærke kræfter som Ellen Hillingsø og Ole Lemmeke i rollerne som Fru Heiberg og H.C. Andersen. Forestillingen er produceret af Folketeatret, der også besøger Hjørring med et humoristisk stykke om "Damen med de blå tænder", der bygger på kultfiguren fra den kendte Emmas Dilemma, spillet af Mette Horn.

Som noget nyt vises en vandreforestilling på Herregården Odden. "Når kunsten sitrer" er en forestilling produceret af Parkteatret, der fremføres, mens publikum vandrer gennem museet, og på den måde flettes teater og billedkunst sammen.

Et teaterstykke om kunst, kærlighed og identitet, og som følger tre kvindelige kunstneres liv med J.F. Willumsen.

De stærke kvinder

To forestillinger i sæsonen omhandler stærke historiske kvinder. Teateret Møllen fremfører et gribende drama om "Margrete I" baseret på Anne Lise Marstands-Jørgens anmelderroste roman af samme navn.

Og Teater Udsyn i samarbejde med Syddjurs Egnsteater fremfører "Sommerhuset på Mols", en poetisk-tænksom forestilling om Karen Blixen og hendes søster Ellen Dahl.

"Sommerhuset på Mols" er en poetisk-tænksom forestilling om Karen Blixen og hendes søster Ellen Dahl. Foto: Hjørring Teater

- Det bliver teater, der både griber og giver indsigt i de to kvinders liv og den styrke, de besad. Disse forestillinger ser jeg særligt frem til, udtaler Anette Dige Ovesen.

Sæsonafslutningen

Sæsonnen afsluttes med Figaros og Den ny Operas "Gøngehøvdingen".

- Efter en storslået afslutning på sæsonen 22-23 med "De tre musketerer", fremført af samme teatertrup, er der allerede nu stor efterspørgsel på denne forestilling. Vi er derfor glade for at kunne tilbyde vores publikum endnu en festlig og uforudsigelig musikalsk oplevelse. Når Figaros og Den Ny Opera – som altid usædvanlig frit - tager fat på endnu en af de klassiske historier, er intet, som det var, men alt er, som det plejer, lyder det fra teatrets daglige leder, der oplyser at sæsonen starter 28. september.