Ingen gangsterrap og stødende ordsprog: Rapper fra Skagen vil genskabe genren

Er du træt af rapmusik, der lyder mere som pop?

- Det er jeg, og det har jeg tænkt mig at gøre noget ved. Derfor har jeg taget rappen tilbage til dets rødder, fortæller Frederik Flyvholm, også kendt som Flyver, der i marts 2022 havde debut med sin rapsingle Hallo.

Hallo har fået en fremragende modtagelse. I forbindelse med udgivelsen blev der holdt en lille event på Kompasset i Skagen, hvor Frederik ”Flyver” spillede singlen for et begejstret publikum, fortæller den unge skagbo.

- Musikvideoen havde knap 5.000 visninger på YouTube på tre døgn, hvilket må siges at være over gennemsnittet for selvstændige udgivelser i Danmark, fortæller 25-årige Frederik Flyvholm.

I skrivende stund nærmer den sig de 10.000 visninger.

- Rapgenren har altid fulgt mig igennem livet. Jeg er født sidst i 90’erne og er derfor vokset op med store hits som 50 Cent’s ’’In Da Club’’ eller Niarns ’’Dobbelt A’’, og det er den type musik jeg stadig nyder at lytte til, fortæller Frederik Flyvholm.

I de sidste par år mener han dog, at der er sket noget i genren, som han ikke bryder sig om.

- Det er blevet alt for poppet, der bliver brugt for meget autotune og ægtheden er væk. Så nu har jeg taget sagen i egne hænder, og vil prøve at få rappen tilbage på rette spor.

100 procent lokalt projekt

- Jeg spiller ikke selv instrumenter eller laver beats. Mit talent ligger udelukkende i at være lyriker og skrive. Jeg ynder at skrive om emner, der giver lytteren mening og noget at tænke over. Jeg gider ikke at snakke om ligegyldige materielle ting, siger Frederik Flyvholm, der har skrevet tekster i nogle år. Derfor tog han fat i lokale kræfter til at hjælpe med debutnummeret.

Det er Niels de Roo, som er producer og lydmixer, og Emil Bandholm Hansen har stået for videoen.

- De er begge fra Skagen, så det er en helt lokal Skagen-produktion, fortæller Frederik Flyvholm.

- Jeg har fået en fantastisk modtagelse på min debutsingle, og takker alle, der har bakket op om det, fortæller Frederik, der selvfølgelig har mere i støbeskeen og kan afsløre, at hans næste single kommer i maj, og bliver en sang om en af hans store passioner.

- Planen er selvfølgelig at få foden indenfor i branchen, og på sigt kunne leve af det, fortæller Frederik, som lige nu er 100% selvstændig.

- Men jeg vil gerne på sigt have et samarbejde med et pladeselskab eller lignende. Men vil ikke sælge ud af det hele, runder Frederik ”Flyver” Christensen af.