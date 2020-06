Ingen hjælpepakke fra Aalborg til kulturlivet: Nu kommer Aarhus' kioskbaskere endnu et skridt foran

Lars Chr. Nørbach, direktør for Nordjyllands Historiske Museum, håber på, at de mange nordjyder, der ikke kan komme til udlandet i ferien, vil finde vej til museet. Det skal til, for der er endnu ikke udsigt til støtte fra hverken stat eller kommune, men et tab på op til 2,5 mio. kr. Foto: Grete Dahl