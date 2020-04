Ingen kultur i AKKC før efteråret

Vi ved endnu ikke, hvilke corona-lettelser der kommer fra 10. maj. Men ét er sikkert: AKKC laver ikke kulturelle arrangementer før tidligst 1. september. Men centret er klar til at håndtere et givet antal af mennesker, uanset hvordan begrænsningerne kommer til at se ud:

- Vi kommer til at efterleve enhver form for restriktioner, der måtte være, siger Nicolaj Holm, direktør for AKKC.

- Hvis vi må samle 500 mennesker i den store sal med to meters afstand mellem folk, så kan vi også håndtere det. Salen er jo klar til at kunne rumme 3500 mennesker. Så vi kan lave den afstand, der skal laves.

- Men der bliver ingen kulturarrangementer i AKKC på denne side af 1. september. Om der vil være mødeaktiviteter eller offentlige myndigheder, der har brug for store lokaler med afstand, det kan godt blive tilfældet, siger Nicolaj Holm.

Stadig lyst til kulturoplevelser

Det kan godt ske, at folk har en hunger efter kultur og efter at mødes. Men folk udtrykker også stærk bekymring for at mødes. Så kan det sætte en begrænsning på folks lyst til kultur?

- På baggrund af det billetsalg, vi oplever lige nu, har vi ingen ekstraordinære bekymringer om hvorvidt vi kan sælge billetter i efteråret. Og slet ikke når vi snakker foråret 2021.

- Men med de forestillinger, vi har aflyst indtil nu, har vi returneret pengene. Derfor ved folk også vi sidder jo ikke på pengene. Hvis vi aflyser eller der kommer restriktioner, så opfører vi os, som man skal, siger han.

Folk vælger gavekort i stedet for kontanter

AKKC har for eksempel aflyst ”Mamma Mia”-musicalen. Der har folk fået valget mellem at få returneret pengene eller få et gavekort til senere oplevelser. Allerede nu er der 600, der har bedt om gavekort. Altså 600 kunder - ikke sæder - for nogle af disse kunder har bestilt mellem to virkeligt mange billetter.

Men kan AKKC holde skindet på næsen i disse corona-tider?

- De pakker for kultur, der findes, kan dække dele af vores tab. I hvert fald med hensyn til kultur, fortæller Nicolaj Holm. Men han ved også, at AKKC ikke slipper ud af krisen uden økonomiske ridser i lakken.