International kunstner inviterer: Vær med til at skabe på SMK Thy

DOVERODDE:Vær med til at genfortolke Thys vestkyst - ved at male på fotografier af brusende bølger, surfere og sand.

Invitationen kommer fra Jeppe Hein, billedkunstner som i den kommende sæson er manden bag hovedudstillingen på SMK Thy, Staten Museum for Kunsts filial i Doverodde.

Jeppe Hein har tidligere arbejdet for dansk-islandske Olafur Eliasson. I dag har han værksted i Berlin, og hans værker har fundet vej til kunstmuseer, gallerier og offentlige rum i store dele af verden.

"Under overfladen" bliver titlen på udstillingen i Doverodde, som vil omfatte i alt fire værker. Men ingen af dem bliver til virkelighed uden publikums aktive medvirken. I forhold til værket "Breathe with Me" vil udstillingsgæsterne således blive mødt med en opfordring om at gribe en pensel og male deres åndedrag, mens man kan bidrage med en kridttegning til et andet værk, "Today I feel like… Right Here, Right Now".

Og en tredje udstilling, "Dit spejl... Mit spejl... Vores spejl", skal bygges op af små og store spejle, som Jeppe Hein håber at kunne låne af folk fra lokalområdet.

Tidligere udgaver af disse tre udstillinger har været vist på Moderna Museet i Stokholm og på gallerier i Berlin, New York og København. Mens udstillingskonceptet, hvor publikum opfordres til at bidrage ved at male på fotografier fra vestkysten, er skabt specielt til SMK Thy.

"Under Overfladen" åbner 1. april, der også er sæsonåbning for SMK Thy. Sæsonen bliver til gengæld den sidste, inden SMK-filialen midlertidigt må lukke for at give plads til en gennemgående ombygning af den gamle købmandsgård i Doverodde.

For at kunne vise værker fra det nationale kunstgalleris store samling kræves der nemlig både klimatiske og sikkerhedsmæssige forhold, som ikke findes i den nuværende bygning. Pakhuset skal derfor pilles helt ned og bygges op igen.

SMK søger frivillige

Men inden da søger SMK Thy frivillige til den kommende sæson, og i den anledning inviterer museet til informationsmøde mandag 20. februar. Her vil Jeppe Hein være til stede.

Ud over Jeppe Heins værker, der vil kunne ses hen over hele sæsonen indtil 22. oktober, viser SMK Thy fra 24. juni til 27. august en videoinstallation ved navn "Rovhistorier" af Marie Kølbæk Iversen.