Jazzfestival slår sig sammen med Huset og 1000Fryd

AALBORG:Når Foreningen Meutiviti - en sammenslutning af nordjyske orkesterledere - for niende år i træk til august præsenterer ny jazz- og improvisationsmusik ved Meutiviti Festival, er det med nye samarbejdspartnere i form af Huset i Hasserisgade og 1000Fryd, der er glade for at tage del i planlægningen og lægge koncertlokaler til.

- Vi har siden 28.maj afholdt koncerter med udgangspunkt i de forskrifter, som myndighederne har udmeldt omkring COVID-19, og vi glæder os til også at kunne invitere Meutiviti med ind i det "sikre" format, fortæller Michael Marino, der begrunder Husets samarbejde med Meutiviti således.

- Det er helt essentielt, at der i denne tid tages initiativer fra kulturinstitutionerne til at sikre muligheden for at genstarte det lokale musikmiljø, der jo ligesom os har været lagt ned under COVID-19. Så med alle forholdsregler på plads, glæder vi os til at lukke op for disse arrangementer og ikke mindst for et musikhungrende publikum, siger han.

Festivalen er de seneste år blevet støttet af fonde og har lånt sig til lokaler på Center for Dansk Jazzhistorie og 1000Fryds lokaler. I festivalbestyrelsen er de glade for det nye samarbejde.

- Selvom vi i år står overfor et anderledes format med koncerterne, glæder vi os til at kunne afholde festivalen trods omstændighederne og fortsætte visionen om at promovere nutidens lyd af jazz i Nordjylland, siger festival-formand Mads Houe, der henviser til, at de fleste andre jazzfestivaler i landet denne sommer har måttet aflyse på grund af COVID-19.

Meutiviti Festival afholdes 12. til 15. august i uge 33 - samme periode som Den Blå Festival skulle have været afholdt.

Blandt årets gæsteoptrædener kan blandt andet nævnes Uffe Steen, Kasper Tranberg, Daniel Sommer og Carsten Kær.

Festivalens otte koncerter bliver afholdt skiftevis på Huset i Hasserisgade kl. 19.30 og 1000Fryd kl. 21.00, hvor alle nødvendige forholdsregler for COVID-19 overholdes.

Det betyder blandt andet, at der bliver et loft på max 30 billetter på Huset og max 20 billetter på 1000Fryd til hver koncert - medmindre regeringen lemper på forsamlingskravene under koncerter.

Billetsalget starter 1. juli, hvor billetterne kan forudbestilles her. Koncerterne kommer til at koste 25 kr. pr billet og 150 kr. for en fuld festivalbillet.

Meutiviti Festival 2020 er støttet af Aalborg Kommune.

