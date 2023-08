Debatindlæg af Elvira Heerulff, del af skuespillerrådet DHT og vækstlagskunstner



Hjertet synker, og det føles, som om en har givet mig en knytnæve i maven, da beskeden tikker ind. Jeg må læse den igennem et par gange for at være sikker på, at jeg har læst rigtigt, men ja.

Den er god nok. Der er kommet et spareforslag, som vil resultere i lukningen af Det Hem’lige Teater pr 1. januar, hvis det bliver vedtaget.

Jeg har lyst til at råbe i frustration, og jeg kan på teatret dagen efter se, at jeg langt fra er den eneste, der har det sådan. Stemningen er trykket, og der hænger en blanding af sorg, bitterhed, modløshed og en fantastisk fanden i voldskhed for at kæmpe for vores hjem. For det er, hvad dette sted for rigtigt mange af os er. Et andet hjem.

Det Hem’lige Teater er nemlig så meget mere end bare et teater, der sætter produktioner op. Det er et sted, hvor alle er velkomne, som de er, og kan prøve ting af, lave fejl og lære af de fejl i sikre og trygge rammer.

Jeg har selv dyrket teater i mange år, bl.a. på diverse talentforløb her i Nordjylland, og jeg ville lyve, hvis jeg sagde, at mine sociale evner ikke er noget, der er tillært. Ser I, jeg er autist og har trænet dem gennem teater.

Det er en af de mange ting, som det bringer med sig at dyrke teater. Det giver én redskaber til ens værktøjskasse, som man kan tage med sig videre i livet og på arbejdspladsen, som min tidligere "teatermor" plejer at sige - og det er ikke løgn.

Elvira Heerulff er en af i alt 100 unge, der årligt er tilknyttet Det Hem'lige Teater. Foto: Henrik Bo

Gennem teater er man nødt til at sætte sig ind i andre menneskers tankegange og prøve at forstå de valg, de tager, og hvorfor de reagerer, som de gør.

Man sætter og rykker grænser på en sund måde og lærer, at guldkornene ligger i vores fejl og uperfektheder. At vi faktisk alle har fejl, og at det er sundt at fejle.

Dog kan det være svært at finde et teaterfællesskab, som man kan være en fast del af året rundt, hvis man er over 16 år og bare vil prøve det af i et forum, hvor man kan tage sin tid, uden at det er et intensivt talentforløb.

Derfor er Det Hem’lige Teater fantastisk. Der er plads til alle med lysten til at give tingene et forsøg.

Nogle af jer har måske set nogle af opslagene med folks historier fra stedet på Facebook-gruppen “Bevar Det Hem’lige Teater” og hørt, hvordan det har hjulpet folk tilbage på benene og ud på arbejdsmarkedet.

Og min historie er langt fra anderledes.

Det HAR været årsagen til, at jeg fik arbejde og klarer mig så godt dér. Og det fik mig på benene igen, da jeg måtte droppe ud af mit studie, og det holdt mig oppe, da jeg var arbejdssøgende.

På grund af min autisme har det været svært at finde fællesskaber, som ikke forsvandt igen, det øjeblik jeg var hjemme, og jeg har kæmpet meget med ensomhed, uden reelt at have et sted at gå hen.

Men på teatret fandt jeg ligesindede, der ligesom jeg er autister eller har kæmpet i livet.

Det fungerer samtidig som en vigtig platform som lokal vækstlagskunstner, fordi der her er rammerne og folkene til at bakke op om projekterne og ideerne i et sikkert rum.

I øjeblikket sidder jeg og skriver på en forestilling, der forhåbentligt skal ud til nogle skoler, hvilket jeg aldrig havde turde drømme om, hvis det ikke var for dette sted og de folk, der er her. Var det ikke for Det Hem’lige Teater, er der stor sandsynlighed for, at jeg var flyttet væk fra kommunen til et sted med bedre muligheder.

Teatret bidrager til så meget mere, end hvad man vil regne med, og jeg appellerer til, at alle hjælper til at dele budskabet om det, så det kan bestå.