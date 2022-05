Jes Lunde tror på nyt teater på Spritten: - Vi har en plan, der kan gennemføres

- Aalborg Teater er en central kulturinstitution for Aalborg, og det er helt håbløst, at de arbejder i rammer, der er så forældede, og som udelukker dem fra internationale samarbejder. Et nyt teater er et vigtigt bidrag til udviklingen af hele området på Spritten, siger kulturrådmand Jes Lunde (R). Foto: Henrik Bo