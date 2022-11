Jesperhus topper hitliste med nyt koncept: - Det har vi drømt om længe

LEGIND:Det gælder om at være der, hvor forbrugerne befinder sig. Det er også baggrunden for, at Jesperhus netop har åbnet en ny radiostation: Radio Jesperhus.

- Det er noget, vi har drømt om at gøre længe. Så det er helt fantastisk endelig at kunne give ungerne mulighed for at møde Hugo og vennerne på andre måder end dem, de allerede kender fra vores shows og fra YouTube. Og så er lyd bare genialt, når det kommer til at stimulere fantasien, fortæller underholdningschef Jonatan Gregersen.

Radio Jesperhus distribueres som podcasts via internettet og gik i luften den 27. november 2022. Siden er podcasten strøget ind på førstepladsen af hitlisten i kategorien ”Børn og familie”.

- Mens vi har udviklet projektet, har vi talt meget om den gakkede børneradio og de lydbånd, som vi selv er vokset op med. Så det har været rigtig skægt at dyrke lidt af den samme legesyge og fortælleglæde, siger podcastproducer Mikkel Brandt.

Jesperhus har i forvejen god erfaring med at producere gratis børneunderholdning og distribuere det via parkens egen YouTube-kanal, der har flere end 73.500 abonnenter.

- Vi har store ambitioner med Radio Jesperhus. Vi oplever en øget efterspørgsel på oplevelser, hvor børnene ikke behøver at bruge en skærm, og noget af det, vi gerne vil med Radio Jesperhus, er at tilbyde en nærværende lytteoplevelse og fortællinger, som man kan lytte til på bilturen, eller mens man tegner. Så lige nu koncentrer vi os om at producere indhold af høj kvalitet til alle de tusindvis af børn landet over, der bruger vores gratis børneunderholdning via nettet, siger Jonatan V. Gregersen.

Radio Jesperhus findes blandt andet på Spotify og Apple Podcasts.