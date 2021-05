Johannes Langkilde udgiver eksotisk bog: Fandt familie på den anden side af jorden

Artiklen er et uddrag fra podcasten 'Fodslaw', hvor Nordjyske går med kendte nordjyder i deres barndomsby.

NORDJYLLAND:Tv-værten Johannes Langkilde havde lige været live igennem på DR1 fra Philadelphia, da hans telefon vibrerede. Det var en besked, hvori der stod, at han var i samme bygning som sin fætter Daniel, der var høvding i Samoa.

Beskeden var fra Kristian Langkilde, der fulgte deres samoakanske familie tæt. Han havde lige set Johannes Langkilde i fjernsynet, og samtidig så han på Facebook, at Daniel var til samme begivenhed.

Det måtte være skæbnen, tænkte Johannes Langkilde og var fast besluttet på at møde den fætter, han havde hørt så meget om.

BLÅ BOG Johannes Langkilde. 43 år gammel. Gift med Sisse og sammen har de børnene Andreas og Emilie på 12 og 10 år. Fra Hjørring. Uddannet journalist fra Journalisthøjskolen i 2004. Tidligere USA-korrespondent for Danmarks Radio og vært på Fællessang. Nuværende vært på Det Politiske Talkshow. VIS MERE

Daniel var superdelegerede fra Samoa og var til det demokratiske konvent i Philadelphia for at stemme på enten Hillary Clinton eller Bernie Sanders som spidskandidat for demokraterne til præsidentvalget i 2016.

Det løs jo som noget fra et Anders And-blad. Johannes Langkilde, tv-vært

Mellem journalister og delegerede mødte de to fætre hinanden på gangen i Wells Fargo Center i Philadelphia.

- Det var en vild oplevelse at stå ansigt til ansigt med fætter Daniel fra Samoa. Han var jo den høvding, min far havde snakket så meget om, siger Johannes Langkilde på en gåtur i Nordjyskes podcast 'Fodslaw'.

Fætteren med det fulde navn Fagafaga Daniel Langkilde fortalte, at der var omkring 60 med efternavnet Langkilde på øerne i Stillehavet. De var stolte af deres danske aner.

Den samoakanske del af familien stammer fra Hans Alfred, der i 1800-tallet forlod Danmark og endte i Samoa, hvor han giftede sig med en høvdingedatter. Efter mødet med Daniel besluttede Johannes Langkilde sig for at dykke ned i Hans Alfreds liv og blive klogere på sin familie i Stillehavet.

Menneske-samler

Johannes Langkilde hørte første gang om sin familie i Samoa, da han var barn. Da hans far fortalte om høvdingefætteren og resten af familien, var Johannes sikker på, at han smurte tykt på. Det virkede urealistisk, at drengen fra Hjørring havde familie på den anden side af jorden.

- Det lød jo som noget, jeg læste i et Anders And-blad. Jeg tænkte, det bare var et eventyr, siger Johannes Langkilde.

Siden det tilfældige møde med Daniel i USA har Johannes Langkilde besøgt Samoa med sin kone og deres to børn. På øen er der bjerge, strande og uberørt natur, og Johannes Langkilde beskriver den som utrolig smuk.

Johannes Langkilde beskriver sig selv som meget eventyrlysten. Efter at have nærstuderet Hans Alfred i arkiverne har han fundet ud af, at han var det samme. Foto: Marlene Zøllner-Manly

De blev mødt af palmer, bananplantager og åbne arme.

- De bor meget primitivt, men de er enormt generøse. De har ikke særligt meget, men de deler det, de har.

For Johannes Langkilde har det været en stor oplevelse at lære sin fætter og resten af familien at kende, selvom det ikke er nogle, han kommer til at støde på hver dag. Tidligere har han boet i USA som korrespondent for Danmarks Radio og som 19-årig flyttede han til Sydfrankrig.

Hver gang han har rejst til Washington, Marseille eller Samoa er hans horisont blevet udvidet.

- Det er aldrig forkert eller dumt at forfølge et eventyr. Nogle gange spørge folk, om jeg samler på noget. Ja, jeg samler på mennesker, siger Johannes Langkilde, der stadig snakker med fætter Daniel en gang imellem.

Næsten for god til at være sand

Mødet med Daniel blev startskuddet til Johannes Langkildes seneste bog 'Min fætter er høvding i Samoa', der udkom i april 2021. Det er ikke kun en historie om forfaderen Hans Alfred. For Johannes Langkilde er det også et dyk ned i fortiden for at finde ud af, hvad han kommer fra.

- Det har været fascinerende at følge Hans Alfreds vej i livet. Samtidig har jeg kunne lave min egen historie, hvor jeg tager ud og møder det, som han har stiftet. Vi har haft den samme rejse i hver vores århundrede. Det har været en meget stor oplevelse, siger den 43-årige journalist.

Selvom det er en personlig fortælling om tv-værtens familie, så mener han, at det er en universel historie om kærlighed, familie, død og liv.

- Og i en tid, hvor vi ikke selv kan rejse ud i verden, kan man tage med mig på en rejse, der næsten lyder for god til at være sand.

Johannes Langkilde er sikker på, at han en dag igen skal besøge sin familie i Samoa. Han har endda fået et samoansk navn, Tusitalaoaiga: Den, der skriver om familien.

Du kan høre meget mere om Johannes Langkilde i podcasten 'Fodslaw', hvor Nordjyske gik en tur med tv-værten i barndomsbyen Hjørring. Her snakker han om tiden i USA, hvorfor han blev journalist, og hvordan det var at flytte til Frankrig som 19-årig.