Jonah Blacksmith genopliver populære filmkoncerter

Sidste gang, Jonah Blacksmith turnerede med en kombination af filmoplevelse og koncert, var tilbage i 2018.

Siden dengang er meget vand løbet under broen, og det er vist ingen underdrivelse at konkludere, at Thy-bandet i dag er mere populært end nogensinde.

Derfor er der da også lagt op til lidt af en oplevelse, når de populære filmkoncerter bliver genoplivet i 2024. Det fremgår af en pressemeddelelse fra Thy Rock.

Der går over et år - så vi er helt fremme ved 5. oktober 2024 - men så kan publikum til gengæld også glæde sig til at opleve brødrene Thomas og Simon Alstrup med band på hjemmebane i Thyhallen.

Koncerten vil veksle mellem en dokumentarfilm om mennesker, ophav og drømme, der er sat sammen med en live-koncert, hvor netop sangene og deres oprindelse foldes ud på den mægtige skærm bag syv-mands-bandet fra Thy.

- Filmkoncerten betyder noget ganske særligt for os. Det er hjerteblod, og vi tror på, at filmen, hånd i hånd med sangene, kan røre ved noget i os allesammen. Vi er stolte af at kunne fortælle om de ting, vi er rundet af - om familie, om dem vi elsker, og ikke mindst at turde dele frygten for at miste hinanden og os selv som mennesker, fortæller brødrene og frontfigurerne Simon og Thomas Alstrup.

De ser frem til koncerterne i Thy og resten af landet, og er i fuld gang med at give filmen en 2024-opdatering.

- Vi vil gerne give så mange som muligt muligheden for at få en rigtig god aften, hvor man starter med lidt godt at spise, før Jonah Blacksmith går på scenen. Derfor har vi entreret med Hotel Hanstholm, der tilbyder en lækker buffet i Thyhallen. Der vil være et begrænset antal pladser, så det gælder om at få bestilt både koncertbillet og spisning i en fart, påpeger Hans Peter Jarl Madsen, formand for Thy Rock.