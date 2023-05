Jonah Blacksmith indtager legendarisk scene på fredag

THY:Sammen med resten af gutterne i Jonah Blacksmith indtager brødrene Simon og Thomas Alstrup fra Thy den legendariske scene på Plænen i Tivoli, når de får deres Fredagsrock-debut 12. maj kl. 22.00.

"På fredag kan publikum regne med en lektion i nordjysk charme bundet sammen af bandets katalog af iørefaldende sange," skriver Tivoli i en pressemeddelelse.

Jonah Blacksmith fra Thy er, med deres ørehængende folk-rock, stormet frem på den danske musikscene. Thyboerne har lyttet og danset til de lokale helte, siden de som unge knægte blandt andet spillede på Thy Rock.

I oktober 2021 udkom nummeret "House On Fire", som blev det egentlige nationale gennembrud for bandet. Sangen opnåede blandt andet en Top-3-placering på den officielle danske airplaychart og har desuden for ganske nylig fået guld.

Efterfølgeren "Secrets In The Water" lader til at gå i samme fodspor, og har på kort tid opnået en enorm streaming og popularitet. Bandet er lige nu i færd med at lægge sidste hånd på en ny single, som kommer ud i efteråret 2022.

På fredag indtager det fremadstormende syvmandsband så Plænen i Tivoli til Fredagsrock, og det har været lidt af en drøm for bandet:

- Plænen er en legendarisk scene, som alle kender. Det er et sted, man drømmer om at få lov at spille, så det kan vi nu få krydset af på vores bucket-list, siger Simon Alstrup.

Jonah Blacksmith kommer i selskab med navne som Swan Lee, Oh Land, Jada, Drew Sycamore og Tobias Rahim, der alle er på programmet for årets Fredagsrock-koncerter.

De populære lokale drenge kan i øvrigt også opleves på hjemmebane denne sommer, når de optræder ved Alive Festival i Thisted.