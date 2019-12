Jonny Hefty får Ordkraftprisen

Det bliver den aalborgensiske rapper, streetart-kunstner, musiker, forfatter, mediemenneske med mere Jonny Hefty, der får Ordkraftprisen 2020. Det har en enig bestyrelse for Foreningen Ordkraft netop besluttet. Prisen uddeles i forbindelse med næste års festival, der finder sted på Kulturcenter Nordkraft i Aalborg i dagene 16.-18. april. I øvrigt den festival, hvor Ordkraft kan fejre sin 10 års fødselsdag.

- Jonny Hefty har fortjent prisen for sin lange og banebrydende indsats indenfor den alternative og pulserende del af ungdomskulturen, hvor han, om nogen, har været med til at forankre eksempelvis rap, metalmusik, poetry slam og poesi i den gamle arbejderby Aalborg og gøre den til en del af byens identitet. Overalt, hvor nye bands og håbefulde sangskrivere og tekstforfattere har stukket hovedet frem, så har de haft en trofast støtte i Jonny Hefty, et meget uselvisk menneske og en god inspirationskilde, siger formanden for Foreningen Ordkraft, journalist Jørgen Pyndt om begrundelse for at give prisen til Jonny Hefty.

En stille stund i hjørnesofaen... Foto: Kim Dahl Hansen

Jonny Hefty, der lyder det borgerlige navn Jakob Ørom, har netop rundet de 50 år, og selvom han kan se tilbage på en lang og broget karriere, så er han ikke slået op i banen. Tværtimod er han aktiv som aldrig før.

- Og der er en anden grund til, at han får prisen. Hans vedholdende engagement og hans evne til hele tiden at forny sig, aftvinger i den grad respekt. Hefty er ikke gået i stå. Han er stadig fuld af ideer og projekter, og prisen er derfor også en slet skjult opfordring om at klø på og blive ved med at give os andre en masse gode oplevelser, tilføjer Jørgen Pyndt – der som eksempel på prismodtagerens lyst til at kaste sig over nye opgaver nævner, at Jonny Hefty f.eks. har tegnet dette års Aalborg-julemærke for Aalborg Understøttelsesforening.

Et alsidigt ordmenneske

At remse Jonny Heftys fortjenester gennem årene op, vil fylde det meste af en gammeldags telefonbog, men i korthed ser de sådan ud: Forsanger i rap-metalbandet Geronimo, hovedmanden bag Blood Booking og metal-festivalerne i Aalborg 1990-96, vinder af konkurrencen Trax på DR i år 2000, radioføljetonen Rockstarz på DR P3 og rap-coach til MGP. Og apropos medierne, så har Hefty lavet flere udsendelser på TV2/Nord, bl.a. sammen med sin faste makker og musikalske legekammerat gennem flere år, Jøden.

Ork Satme... Foto: Lasse Sand

I 2014 var Hefty en populær Karnevalskonge i Aalborg, og samme år modtog han Nordjyske Mediers store kulturpris. I 2016 blev han valgt til at skrive et digt på det års Aalborg Jule Akvavit – ”Mørke dage nordpå” – som blev trykt på 140.000 snapseflasker!

For at fuldende billedet af den alsidige prismodtager er der også grund til at fremhæve hans indsats som streetart-kunstner, hvor ikke mindst hans signatur-figur, Muggen Ræv, kan ses mange steder i Aalborg.

Jonny Hefty var fra 2006 og frem til 2012 bosat i København, men vendte så tilbage til Aalborg. Og barndomslandets sprogtone er stadig så dybt forankret i ham, at han deltog som nordjysk repræsentant i den populære TV-udsendelse ”Sprogblomster” på TV2, hvor han forsvarede og forklarede egnens sproglige mærkværdigheder. Formentlig understreget med et ”ork satme”!.

Jonny Hefty modtager prisen i forbindelse med åbningen af Ordkraft Festival den 16. april 2020.