Journalist og forfatter Karen Thisted er død

DANMARK:Mandag morgen døde journalist og forfatter Karen Thisted i sit hjem i København, 73 år gammel.

Brød.9: Det bekræfter hendes datter Marlene Thisted over for Ekstra Bladet.

- For ti dage siden holdt hun et foredrag for Hjerteforeningen, hvor hun havde svært ved at trække vejret.

- Ved den lejlighed blev hun opfordret til at blive undersøgt. Det blev hun i onsdags, hvor lægen sagde til hende, at hun skulle lægge sit liv og sin kost om, hvis hun stadig ville leve om tre til fire år, siger Marlene Thisted til Ekstra Bladet.

Hun fortæller videre, at Karen Thisted selv ringede til alarmcentralen mandag morgen, da hun ikke kunne trække vejret.

Da ambulancen nåede frem, var hun død.

Karen Thisted har både skrevet flere bøger, medvirket i en række tv-programmer og blandt andet arbejdet som redaktionschef hos Ekstra Bladet.

- Karen er det sjoveste, vildeste, mærkeligste, kærligste menneske, jeg nogensinde har mødt. Selv om livet ikke altid var let, kunne hun altid se det positive i livet, siger Poul Madsen, chefredaktør på Ekstra Bladet.

- Jeg ved, det ikke kun er mig, men en masse danskere, der vil komme til at opleve et kæmpesavn efter Karens bortgang, siger han.

Karen Thisted har tidligere selv fortalt om at have kæmpet med depression.

Det var i forbindelse med arbejdet med bogen "Det skal mærkes, at vi lever", der blev udgivet tilbage i 2013.

- Der er så stor lidelse forbundet med det, så i dag taler jeg altid om det, når jeg holder foredrag. Da jeg selv havde en depression, gik jeg ikke i bad, jeg fik ikke ordnet tænder, jeg spiste ikke, og jeg tog ikke telefonen, har hun tidligere sagt i et interview med Alt for damerne, skriver Ekstra Bladet.

Karen Thisted har blandt andet medvirket i tv-programmet "Mormors Bordel" om sexbranchen samt det populære radioprogram "Den løse kanon" på P3 sammen med radio- og tv-vært Huxi Bach.

/ritzau/