Se billederne: Her er årets bedste byggeprojekter i Aalborg

Der gives særlig ros for at bygge om i stedet for at rive ned, for brug af gedigne materialer og for udtryk med masser af karakter.

Det drejer sig om den årlige præmiering af byggerier i Aalborg, og traditionen er vigtig for byudviklingen, mener Jan Nymark Thaysen (V), rådmand for By og Land og formand for Komiteen for bygningspræmiering, der siden 1955 har præmieret byggerier.

- Præmieringen er med til at sætte fokus på arkitekturen og skabe lokal stolthed over vellykket byggeri, og den viser, at vi som kommune anerkender vigtigheden af de gode projekter, der løfter Aalborg, siger Jan Nymark Thaysen, der også oplever, at den har stor betydning for dem, der står bag.

- Både bygherrer, arkitekter og andre involverede er stolte over at blive præmieret. Da vi sidste år overvejede at aflyse på grund af den forudgående turbulens ovenpå sagen med udbygningsaftaler, var der flere bygherrer, der sagde til mig, at det måtte vi endelig ikke, for præmieringen betød, at de lige gjorde sig lidt mere umage, siger han.

Valget er i år faldet på fire projekter, der alle er kendetegnet ved høj kvalitet og et arbejde med bæredygtighed - fra genbrug, det at bo tæt og koncentreret og udnytte byens infrastruktur til det sociale perspektiv gennem det åbne og inviterende byggeri.

I et af projekter giver komiteen for eksempel anerkendelse for at bygge om i stedet for at rive ned.

- Det er vigtigt at sætte fokus på at begrænse unødvendigt ressourceforbrug, og det kan ske ved at genbruge og bygge om i stedet for, at man blot river ned og bygger nyt. Ældre huse har ofte en unik sjæl, der er svær at genskabe i et nybygget hus, siger han.

1 En indlevet ombygning med respekt for historien

Istedgade 3. Foto: Henrik Bo

Istedgade 3 er et godt eksempel på at bevare og bygge om i stedet for at rive ned og bygge nyt. Ombygningen demonstrerer en omhu i at forstå et gammelt hus og gaderummets karakter.

Til-/ombygningen er på én gang overbevisende tilpasset det eksisterende hus og raffineret detaljeret, så man ved et nærmere øjesyn opdager de nye tilføjelser, for eksempel i overgangen mellem nyt og gammelt murværk, hoveddøren og de lyse alu-vinduer.

Arkitekt: Arkitekterne Bjørk & Maigård ApS

Bygherre: J2 Invest A/S

2 Plusbus - et stærkt arkitektonisk greb

Plusbus på Kennedys Plads. Foto: Henrik Bo

Plusbussen er et eksempelprojekt på, hvordan man tænker byudvikling, mobilitet og byrum sammen i en helhed.

Stationsforpladserne er mere end stoppesteder; de er individuelle bypladser - designet med afsæt i det konkrete sted og med fokus på funktionen som trafikknudepunkt og mødested.

Der er lagt særligt vægt på æstetik, identitet, opholdskvaliteter og især sammenhæng med den tilgrænsende bystruktur samt en høj andel af grønne elementer.

Arkitekt: COBE Architects / Marianne Levinsen / JaJa Architects / Arkitema Architects

Gennemgående lysdesign: Light Bureau

Bygherre: Aalborg Kommune

3 Et inviterende sted med gennemførte detaljer

Bygningen huser til daglig Det Nordjyske Mediehus, Ernst & Young og Jyske Bank. Foto: Henrik Bo

Det markante kontorbyggeri på Østre Havnegade 63 har på én gang et råt og forfinet udtryk.

Facaden er mørk og karakterfuld med en enkel detaljering og skalaring, som med den varierede rytme i de lodrette lameller giver et 'legende' udtryk til den monokrome facade.

De store glaspartier i gadeplan bidrager med åbenhed og skaber en fin sammenhæng med funktionen i stueetagen. Livet i bygningen bidrager derved til oplevelsen for de forbipasserende.

Det dobbelthøje indgangsparti, som eksponerer mediehuset og det vertikale trapperum, skaber rumlige oplevelser for husets brugere ligesom fællesfaciliteterne i den udkragede tagetage med den unikke udsigt. Kontorhuset formår både at skabe et udtryksfuldt bygningsværk, som indpasser sig i omgivelsernes skala og åbner op for bylivet.

Arkitekt: C.F. Møller Architects

Bygherre: A. Enggaard A/S

4 Kvalitet overfor sine omgivelser

Østre Havnepark 15-33. Foto: Henrik Bo

Østre Havnepark 15 til 33 er et godt eksempel på et kompakt havnebyggeri med gedigne materialer og fine detaljer.

Facaderne er rolige med stoflighed og forskydninger i bygningskroppen, der i kombination med placering af altaner og vinduer skaber variation og dybde i byggeriet, som bidrager med en nedskalering og rumlige oplevelser i gårdrummet og byrummene.

Terrænspringet mellem havnepromenaden og gårdrummet er fint udnyttet til at skabe en zone mellem det offentlige og det private.

Arkitekt: Arkitektfirmaet Kjaer & Richter A/S

Bygherre: Rasmus Haugaard og Morten Jørgensen

Flere billeder af Østre Havnepark 15 - 33

