Kandis slår vild rekord: Overgår Shubidua

HURUP:Danmarks populæreste danseorkester har slået en ny, vild rekord.

Kandis er nemlig blevet den første danske kunstner, der har opnået ikke mindre en 55 guld- og platinplader. Det er flere end for eksempel Shubidua.

Senest har Kandis opnået guld for deres to albums "Kandis 20" og "Kandis 21". Et album opnår guldplade, når det runder 10.000 "solgte" eksemplarer, mens platin tildeles ved 20.000 "solgte" eksemplarer.

I dag tæller både de fysiske cd'er, der er solgt i butikkerne, men også digitale albums, der er købt og downloadet online, samt selvfølgelig streaming af albummet på streamingtjenester. Når et album er blevet streamet 1000 gange på en streamingtjeneste, så er det at regne som én fysisk cd solgt i butikkerne.

Det er ikke noget nyt, at Kandis har nogle enddog meget trofaste fans - og tilmed Danmarks største fanklub - hvilket selvfølgelig glæder bandets frontmand, Johnny Hansen.

- Det er fantastisk, den opbakning vi har fra vores publikum. De er utroligt trofaste, og jeg tror, det skyldes flere ting. Vi har altid været meget tætte på vores publikummer, som man også kunne se sidste år i dokumentaren "Kandis For Livet", og der er en glæde omkring vores musik og vores koncerter, som er helt særlig, siger Johnny Hansen og tilføjer:

- Nogle har endda sagt til mig, at det er bedre at høre Kandis, end det er at gå til psykolog.

Han hæfter sig ved, at mange Kandis-fans troligt går ud og investerer i de fysiske plader ude i butikkerne, også selvom cd'er i dag ikke er at finde på hylderne i ret mange butikker rundt omkring.

- Det er et skulderklap fra vores trofaste fans. Når vi står derhjemme og arbejder med sangene, kan vi jo ikke vide, hvordan det rammer publikum. Og at vores fans er så trofaste, at de køber 10.000 plader, vel og mærke i et marked, der ikke findes mere, det er jo helt fantastisk, siger han og tilføjer:

- Der er også nogle, der samler, og som næsten ikke kan leve uden at have den nyeste plade til at stå i reolen.

Da Nordjyske fanger forsangeren på telefonen, er han netop på vej mellem to jobs - for kalenderen er fortsat fuldt booket hos bandet, der spillede sin første koncert i 1989 på Hotel Phønix i Thisted.

- Jeg har 284 jobs i år, noget med Kandis og noget som solo, og det er jo helt vildt. Vi kan mærke, at coronaen skabte noget undertryk, som gør, at folk er sultne efter at komme ud og høre noget musik, og det er vi lykkelige for, siger Johnny Hansen.