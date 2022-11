Karoline har modelleret 400 kg ler. Og vil bygge en ovn udenom værket

LANGVAD:- Ville den i virkeligheden ikke passe bedre ind et sted i Barcelona?

Det er fotografen, der stiller spørgsmålet, efter at have studeret den keramikskulptur, som Karoline Bach Larsen er næsten færdig med at modellere op i et værksted på Kirsten Kjærs Museum ved Frøstrup.

Med sine søjler, buer og organiske ornamenter kan det to meter høje kunstværk nemlig godt give associtioner til bygninger og skulpturer af akitekten Antoni Gaudí, som mange ferierejsende vil kende fra den catalanske hovedstad.

Og slægtskabet til noget arkitektonisk er i hvert fald ikke tilfældigt, for Karoline Bach Larsen studerede arkitektur og nåede at få en bachelor, inden hun skiftede spor og begyndte på Århus Kunstakademis afdeling for keramik.

Skkulpturen har nået to meters højde, inden Karolie Bach Larsen har lavet den afslutning, som hun vil forsyne den med øverst oppe.

Her har hun selvfølgelig et værksted. Men da den 29-årige keramiker gerne ville prøve kræfter med et værk i stort format, søgte hun til Kirsten Kjærs Museum.

Aftalen blev, at både hun, hendes kæreste og deres otte måneder gamle søn fik en måneds ophold i en af kunstnerboligerne på museet. Og at hun fik adgang til keramikværkstedet. Til gengæld skal den færdige skulptur have plads et sted i museets omgivelser.

Brændes hvor den skal stå

Hvis alt går vel. For Karoline Bach Larsen lægger ikke skjul på, at det er lidt af et eksperiment, hun har kastet sig ud i.

- Planen er, at den skal brændes på det sted, hvor den skal stå, fortæller hun.

Hun forstiller sig, at det skal foregå i en ovn, som hun vil bygge op af mursten omkring skulpturen. Inde i denne "bygning" skal der så fyres op med formentlig trækul, som gerne skal brænde i et døgn eller der omkring. Hvorefter murene omkring skulpturen kan pilles ned igen - og afsløre, om skulpturen er kommet igennem brændingen i hel tilstand.

Karoline Bach Larsen arbejder på skulpturen, mens hendes kæreste, Lasse Buus Jensen, ser til. Han, der er nyuddannet arkitekt, har tilbragt en måned på Kirsten Kjærs Museum sammen med Karoline sønnen Ebbe på otte måneder.

Det bliver i alle tilfælde en keramikskulptur uden glasur. Hun har til gengæld valgt en lertype, der rummer små brændte teglstykker, og som efter brændingen vil efterlade skulpturen i nogle nuancer, som changerer fra rosa til det mørkebrune.

Men den præcise brændingsteknik skal hun først blive klogere på ved at konsultere nogle erfarne keramikere, der har prøvet noget lignende.

Brændingen håber Karoline Bach Larsen at kunne realisere engang i foråret - i en peiode med godt vejr, for murstensbyggeriet omkring skulpturen bliver uden tag.

Kunstnren har helt bogstaveligt sat sit fingeraftyk på skulpturen.

Nu handler det i første omgang om at få gjort skulpturen færdig med en konstruktion, der skal danne afslutning øverst oppe. Hvordan den kommer til at tage sig ud, var Karoline Bach Larsen ikke sikker på, da Nordjyske forleden besøgte hende i værkstedet.

Håndtag som del af værket

Men når den løsning er fundet, får skulpturen lov at stå og tørre inde på værkstedet. Keramikeren har dog sørget for at værket vil kunne deles i 15 eller 16 mindre stykker, som - med assistance fra op til otte hjælpere - kan flyttes ud til den position, der er tænkt som skulpturens blivende sted.

Fordi skulpturen skal kunne flyttes, er flere serier af håndtag blevet en del af værket.

- Der kommer min arkitekthjerne lidt ind over. Det pragmatiske i, at den skal kunne flyttes udenfor, har været bestemmende for formen, samtidig med at det skal gå op i en højere enhed rent kompossitionsmæssigt, fortæller Karoline Bach Larsen.

Hun håber på støtte fra lokale fonde til den sidste del af processen. Hun har indkøbt ler for 6000 kroner og betalt det af egen lomme. Fire femtedele af leret - svarende til godt 400 kilo - er kommet i brug.

Men hvorfor overhovedet kaste sig ud i et så stort og vanskeligt projekt? Kunne du ikke arbejde med de samme former i en mindre skala?

- Jeg vil vove at påstå, at det er en helt anden oplevelse. Relationen til kroppen er et omdrejningspunkt for mig, og der sker noget i vores bevidsthed, når vi kigger op på noget. Man bliver mere ydmyg over for sådan en fætter dér, end over for noget, der står på et bord, forklarer hun.

Karoline Bach Larsen har selv bekostet de godt 400 kg ler, som er gået til skulpturen. Men hun håber på fondsstøtte til den sidste del af processen.

Kirkeby som inspiration

At fotografen kan se et slægtskab med Gaudís bygninger, er Karoline Bach Larsen tydeligvis lidt smigret over. Og hun vil gerne vedkende sig, at skulpturen er et arkitektonisk værk af en slags.

Men hun nævner en dansk kunstner som en af sine inspirationskilder.

- Jeg er en stor beundrer af Per Kirkeby - både hans murstensskulpturer og hans måde at tegne på. Han var jo uddannet geolog og havde en materialeforståelse, som jeg synes er spændende. Og han havde også en arkitektonisk relation.

- Men inspirationen kommer mange steder fra, siger Karoline Bach Larsen.