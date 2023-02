Kendt galleri lukker i nordjysk badeby

BLOKHUS/AALBORG:Når den toårige lejeaftale med Kalstrup Livsstilhus på Torvet midt i Blokhus udløber, lukker Kent Wolfsen pop-up-afdelingen af sit Galerie Wolfsen.

- Vi har faktisk været meget glade for samarbejdet med Kalstrup, der også har givet overskud. Men en kombination af at vores nuværende og kompetente kunstkonsulent deroppe, Marianne Poulsen, har ønsket at drosle ned og gå på pension, og at Kalstrup samtidig gerne vil inddrage galleriets areal på 1. sal i en stor ny outlet, har gjort, at jeg i stedet har besluttet at sadle om og bringe de positive erfaringer fra Blokhus tilbage til Aalborg, udtaler Kent Wolfsen i en pressemeddelelse.

Hvor den nye forretning i Aalborg præcist kommer til at ligge, er ikke helt på plads endnu. Men det bliver tæt på det store galleri, Kent Wolfsen allerede har i den lille brostensbelagte gade Tiendeladen.

Den nye forretning bliver en strøgforretning med en kombination af rammeværksted og kunstgaveshop, og kommer på den måde til at minde om afdelingen i Blokhus. Der kommer til at være fokus på plakater, kunsttekstiler, kunstbøger, vaser, postkort og lignende varer i gavesegmentet.

- Den nye shop i Aalborg får inklusiv rammeværkstedet lidt præg af en museumshop, uddyber Kent Wolfsen i pressemeddelelsen.