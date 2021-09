Kendt galleriejer: Spritten må ikke ende som Musikkens Hus

Kommentar af Kent Wolfsen, indehaver af Galerie Wolfsen i Aalborg

Forleden kom det frem, at det 30 meter høje værk af den argentinske kunstner Tomás Saraceno ikke længere skal opføres i glas alene, men i fiberbeton og andre materialer.

Efter 35 års erfaring med kunst kan jeg ikke andet end finde det ærgerligt og stille mig stærkt tvivlende overfor, om den nye udgave af værket kan blive det internationale tilløbsstykke, det var tænkt som.

Ændringen af værket bringer associationer til processen omkring Musikkens Hus, der skulle have været en nordjysk udgave af operahuset i Sidney med en luftig og nærmest svævende konstruktion. Musikkens Hus er flot, som den er endt og står i dag, men er den en international attraktion?

På samme måde kan man sætte spørgsmålstegn ved, om Tomás Saracenos nye værk bliver noget, folk vil rejse efter fra udlandet.

Det var værket, da det blev præsenteret som et glasværk, men nu begynder man at splitte tingene ad. Ser man på udmeldingen fra Slots- og Kulturstyrelsen i foråret, tegner det et billede af, at værk og sted ikke længere passer sammen - er det godt for Aalborg?

Det kan godt være, at bestyrelsen i fondene, der står bag værket og kunsthallen, kan lide Saracenos nye version, men har de fagligheden til at vurdere det? Ser man på fondens sammensætning, er der en overvægt af regnedrenge, hvor er de kunstfaglige?

Det er svært at forstå, at man i sin tid valgte ikke at inddrage Martin Nielsen, der havde udtænkt værket med Tomás Saraceno, i den videre proces, især når man ikke erstatter ham med nogen, som kunstneren har kunnet spille bold op af.