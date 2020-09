Kendt musikjournalist er død: - Han var min H. C. Andersen

For mange har Jan Sneum været stemmen, der igennem flere årtier har klædt os på til tidens musik og ledt os ind i miljøer, vi ikke kunne forestille os, men er blevet grebet af. Hans bløde stemme løb senest gennem radioen i 'Sneums Garage' på P6 Beat, men han har lavet radio og stået bag DR's radio-liveproduktioner gennem flere årtier samt været journalist og fotograf på en lang række musikmagasiner gennem tiden.

Torsdag morgen døde han af kræft, 74 år gammel. De seneste 55 år han opbygget noget, der kan minde om rockstjernestatus blandt musikelskere på tværs af alder, han var hele tiden på det rette sted på det rette tidspunkt, men det gør det ikke alene. Årsagen til, at han har kunnet komme tæt på stjerner som Iggy Pop, Tim Buckley og Janis Joplin og undergrundsmiljøer i ind- og udland var, at han hele tiden gav lige så meget, som han bad om.

Via sine kontakter i det islandske musikmiljø kom Jan Sneum tæt ind på Sugarcubes næsten allerede før, bandet var startet, og han fortalte historier om dem på P3, før de blev store. Han interviewede Bjørk kl. 17 d. 2. november 1987 - står der i hans kalender, Sneum gemte alt! Foto: Jan Sneum

- Jeg har aldrig før eller siden mødt en, der er så hjerteligt og oprigtigt interesseret i andre, og som har en så formidabel evne til at observere, huske og fortælle levende, siger musiker Sofie "Tone" Nielsen, der er blevet interviewet af ham flere gange gennem tiden og med årene er blevet tæt med ham.

- Han tog mig ind under sine vinger, fortæller kunstneren, der er bosat i Aalborg og ofte har haft ham på besøg de seneste år.

Han gemte alt og huskede alt

Hun har gennem årene haft svært ved at forstå, at han ikke er mere kendt i den brede befolkning. Af samme grund tog hun sammen med Christian Villum for et par år tilbage initiativ til erindringsbogen 'Sneums kalejdoskop', et værk hvori han fortæller om sin egen vej ind i musikken og oplevelser som musikjournalist, imens han laver nedslag i dansk og international musikhistorie gennem 70 år. Det hele illustreret af over 100 af hans egne fotografier, heraf flere aldrig tidligere offentliggjorte billeder af bl. a. Tim Buckley, Frank Zappa, Iggy Pop og Pere Ubu’s David Thomas.

- For mig står Jan Sneum som et kæmpe unikum. Han er min H.C. Andersen, han har været fortælleren gennem min ungdom, og da vi hørte alle talerne til hans 70 års fødselsdag, opstod idéen mellem Christian Villum og jeg om at få gemt nogle af alle de fantastiske historier til eftertiden, fortæller Sofie Nielsen, der har arbejdet redaktionelt, imens Christian Villum har været fundraiser, tovholder og står bag forlaget Ctrl+Alt+Delete Books, der har udgivet bogen.

3 Arbejde på bogen. Foto: Sofie Nielsen

Jan Sneum sagde ja, og Sofie Nielsen tilbragte i månederne efter lang tid på at lytte sig igennem optagelser af interviews med utallige kunstnere samt gennemgå materiale i Jan Sneums kælder.

- Det var en vild oplevelse og en rejse i tid at træde ned i hans kælder, det er jo et skattekammer af kulturhistorie. Har har gemt alt, og han husker alt - fra samtaler til hvordan øvelokaler og musikerkollektiver så ud, og det var så utroligt, at ingen var dykket ned i det før. Han var selv meget ydmyg og usikker på, om nogen ville finde det interessant, det var meget kendetegnende for ham, fortæller Sofie Nielsen, der hjalp Sneum med at disponere materialet til en bog.

Erindringsværket udkom i oktober sidste år med en tilhørende dobbelt vinylplade, hvor man kan høre udvalgte kunstnere samt nogle af de mange interviews, Jan Sneum har lavet gennem tiden. Værket blev udsolgt på 14 dage. Siden da har Mads Mulvad, leder af Studenterhuset i Aalborg, i samarbejde med pladeselskabet Crunchy Frog og Morten Varano valgt at genudgive erindringsværket, dog med musikken online. Bogen sælges lige nu på Studenterhuset.

- Jeg faldt i snak med Jan, fordi vi ofte kom til de samme koncerter. Ligesom mig gik han ofte efter de koncerter, der var mærket som "øvrige" - altså de udefinerbare, fortæller Mads Mulvad, der også med tiden er kommet tæt på Jan Sneum.

2 Jan Sneum med dødningehovedkage på Gutter Island Festival 2016. Foto: Mads Mulvad

Stor betydning for nordjyske bands

- Med tiden blev han meget interesseret i Nordjylland, og han bakkede op om Northern Winter Beat som en af de få fra landsdækkende medier. Han fandt altid noget nyt nordjysk musik, som han kom til at elske, fortæller Mads Mulvad, ifølge hvem den erfarne musikjournalist også har haft karrieremæssig indflydelse på flere nordjyske bands.

- Når vi har præsenteret nordjyske musikere på SPOT Festival i Aarhus, er jeg ikke i tvivl om, at Jans mening har vægtet tungt blandt dem, der har taget bands med sig videre. Han har altid været omgivet af de tunge drenge i branchen, og hans ord blev taget for gode varer, fortæller Mads Mulvad om musikjournalisten, der i mange år var fast at se på SPOT - ofte med David Fricke, redaktør på Rolling Stone Magazines, ved sin side.

Sneum hev en dag Fricke med til en koncert med Aalborg-bandet Thee Attacks i 2009, som Mads Mulvad lavede management for. Koncerten førte efterfølgende til anmeldelser i både engelske Mojo og Rolling Stone.

Ligesom Sofie Nielsen oplevede Mads Mulvad Jan Sneum som dedikeret og oprigtig nysgerrig.

- Jeg kan huske et år, hvor han sagde ja til at interviewe frontmanden i bandet Chrome på Northern Winter Beat. De første ti minutter handlede om musik, så foldede frontmanden sig ud i en syret snak om ånder, spøgelser, ufo’er og alt derimellem, og Jan blev ellevild. De fortsatte med at snakke, da de kom ned fra scenen og hele vejen i taxaen hjem til hotellet, hvor de fortsatte. Sådan var Jan, begejstringen slog altid igennem.

På vinterfestivalen Northern Winter Beat i Aalborg kunne man i 2018 se en udstilling med Jan Sneums billeder fra punkscenen i Danmark i 1978 og 1979. På billedet Sods, der senere blev til Sort Sol. Foto: Jan Sneum

Forfatteren, oversætteren og punk-fanen Poul Borum. Her fotograferet i Tompkins Square Park i New York i juni 1981 til gratis eftermiddagskoncert - verden er lille. Foto: Jan Sneum

Flyttede ind hos musikerne

Jan Sneum (f. 1945) var egentlig uddannet skolelærer, men under sin opvækst i et kunstnerhjem på Amager med en kunstnerfar og en musikermor og masser af rejser rundt i verden, blev han tidligt sporet ind på kunst og musik. Hans forældre stak ham et kamera i hånden - så havde også han noget at nørde med, når resten af familien fordybede sig, og da han først begyndte at gå til koncert, lå det ligefor at gribe kameraet og forevige kunstnerne og oplevelserne.

Kendetegnende for ham som musikjournalist har været en kæmpe viden om de musikere, han har præsenteret. En viden han har opbygget ved at komme tæt på de miljøer, musikerne boede i - fra engelske arbejderbyer under Thatcher tiden, musikmiljøerne og scenerne i 1970erne og 1980ernes New York til små samfund rundt i Norden, hvor kreativiteten sprudlede.

Var der en musiker, han gerne ville møde, skaffede han - længe før internettets muligheder - sig adgang til deres telefonnumre gennem managere og bekendte, og så rejste han afsted med sin båndoptager og kamera under armen.

Ofte boede han hos dem privat og blev igennem dem introduceret for andre kunstnere, som han bragte med sig tilbage - til os hjemme i Danmark, der fik foldet den store verden ud indenfor rock, punk, folk og jazz.

Jan Sneum med sin søster Bettina på 20 år og musikeren Tim Buckley på 27 år på café i København, hvor de tilbragte en hel dag sammen under Tim Buckleys turné. Det var søsteren, der første gang skaffede dem adgang til kunstneren, da hun før en koncert havde sendt en tegning til ham. Foto: Jan Sneum

The CBGB Second Avenue Theatre i New York fotograferet 1978. Gaden var slidt ned til sokkeholderne, og spillestedet indenfor var næsten kulsort, kun oplyst af stearinlys, men det var her, du kunne opleve morgendagens navne indenfor punk og den nye bølge af amerikansk musik i 1970'erne. Jan Sneum lavede et portræt af stedet til P3. Foto: Jan Sneum

C.V. Jørgensen fotograferet omkring 1970. Foto: Jan Sneum

Patti Smith og Marianne Faithfull er bare et udsnit af de ikoniske musikere, han stødte på i sit liv, men det var især de endnu ikke opdagede bands og musikere, der nød godt af hans interesse.

Han var fx med i 1978, da københavnske og jyske punkbands som SODS, No Knox, Before og Lost Kids mødtes til punkfestivalen Pære Punk i Aarhus, hvor musikere endte i klammeri og rullede rundt i sneen udenfor, og der var nøgendansere på scenen.

Og Lydia Lunch - "New Yorks ukronede punkdronning", der var med til at tegne New Yorks alternative musikscene ved udgangen af 70erne, boede flere gang hos Sneum og hans familie på Østerbro, hvor hun charmerede familiens ældste til søndagsfrokoster.

Også flere andre kunstnere har han indlogeret gennem tiden, og det overrasker ikke Sofie Nielsen, at det har været således.

- Det var ikke standardspørgsmål, du fik, når du lod dig interviewe af Jan, det var mere en samtale, der aldrig sluttede, siger hun.

Jan Sneum efterlader sig to børn. Overskuddet fra salget af 'Sneums kalejdoskop' går til de efterladte.