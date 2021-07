Kendt nordjysk skuespiller savner særligt én bestemt ting fra sin opvækst i Nordjylland

Skuespiller Thomas Hwan elsker at bevæge sig i alle sociale lag af samfundet. Et par gange om året tager han seks øl under armen og går på jagt efter nye bekendtskaber. Han kan finde på at tage ned på torvet og snakke med den hjemløse eller tage ud til fiskerne på den yderste mole ved Refshaleøen i København.

- Det er ret nemt at komme til at snakke med folk, hvis man har lidt øl med, smiler den nordjyske skuespiller.

Thomas Hwan spiller med i en ny dansk film "Hvor kragerne vender", som handler om jyden Laura, der tager til København for at komme væk fra sine jyske rødder.

Den tur tog Thomas Hwan selv, da han som 20-årig flyttede fra Brovst til København. Skal han pege på en væsentlig forskel fra livet i Jylland og hovedstaden, er det, at hans verden blev mindre i København.

BLÅ BOG Thomas Hwan Høgh Andersen Født 4. maj, 1982 i Seoul, Sydkorea (39 år gammel). Opvokset i Brovst. Uddannet skuespiller fra Statens Teaterskole i 2007. Har været med i "Rita", "Borgen", "Arvingerne" og "Bedrag". Danner par med skuespiller Johanne Louise Schmidt Nielsen. Sammen har de datteren Allie på omkring 4 år. VIS MERE

I Brovst havde han helt naturligt en dagligdag med mennesker i alle sociale lag. Han stødte på alkoholikeren, direktøren og alt der imellem, når han var i den lokale brugs. Han snakkede med dem. For det var dem, der var.

I København havde han råd til at vælge mennesker fra.

- Da jeg kom til København, fandt jeg ud af, at vi i Nordjylland faktisk snakker sindsygt meget. Når man er inde i den nærmeste cirkel, giver nordjyderne den altså mere gas end københavnerne, siger Thomas Hwan. Arkivfoto: Lars Pauli

- Så ender jeg med at hænge ud med dem, der ligner mig selv. I provinsen kan man ikke undgå at at hænge ud med alle slags forskellige mennesker, og det er noget af det, jeg savner allermest, siger Thomas Hwan.

I hans nærmeste omgangskreds har han lærere, sygeplejersker og forretningsfolk, men Thomas Hwan vil gerne søge yderpunkterne i samfundet, og derfor vil han gerne både sidde på torvet med en øl og til fin middag med dyr rødvin.

- På den ene side er det jo en god undskyldning, at det er for mit jobs skyld. Jeg skal ikke miste den menneskelige inspiration. På den anden side er det jo også på grund af mit ophav i Brovst, hvor det var en naturlig del af min hverdag.

Det er snart 20 år siden, at Thomas Hwan skiftede Brovst ud med København. Han havde altid drømt om at bo i hovedstaden, og det var præcis, som han havde forestillet sig. Men nogle gange titter det frem, at han stadig ikke er indfødt.

Man bliver farvet af det miljø, man er i. Det er klart, mener Thomas Hwan, der alligevel forsøger ikke at blive fanget i en boble. Han vil snakke med alle. Arkivfoto: Lars Pauli

I starten blev han ofte opmærksom sit ophav, når han brugte sit betalingskort fra Sparekassen Vendsyssel. Flere ekspedienter blev forvirret og spurgte, om det var et dankort. De havde aldrig set sådan et kort før. Og så snakker han stadig syngende jysk.

- Inderst inde ser jeg jo stadig mig selv som en bonderøv. Jeg er lidt en alien i København. Om man vil det eller ej, er de byggeklodser, man er lavet af, jo skabt af den jord, man kommer fra, smiler skuespilleren.

Hans generation skal lytte til de unge

Thomas Hwan spiller en ærkekøbenhavner i den nye danske film "Hvor kragerne vender". Filmen er et humoristisk familiedrama, hvor Laura, spillet af Rosalinde Mynster, er flyttet til København for at lægge afstand til sin jyske familie. Han falder for Benjamin, spillet af Thomas Hwan. Benjamin er forfatter, der skriver bøger om klima, er politisk korrekt til fingerspidserne og udtrykker sine holdninger på intellektuel vis.

- Han er på mange måder den diametrale modsætning af mig, men nogle gange er det det absolut sjoveste at spille, siger Thomas Hwan om sin karakter.

Forfatteren Benjamin er "woke" helt ind til benet. Politisk korrekt, klima-forkæmper og kan alle bogstaver i LGBTQ+. Woke-bølgen er skyllet ind over landet de seneste år og har særligt fået fat i den yngre generation. Den 39-årig Thomas Hwan hylder bevægelsen, men føler sig ikke i centrum af den. Han mærker tydeligt, at det ikke er noget, der udspringer af hans generation.

Her sidder Benjamin (Thomas Hwan) sammen emd Laura (Rosalinde Mynster) i den nye danske spillefilm Hvor kragerne vender. Pressefoto: Hyæne Film.

- Min generation har været en midter-generation, der bare er gået med strømmen. Vi har tålt det hele og ikke rynket bryn af eksempelvis sexisme. Vi har ikke taget kampen med dem før os. Det gør den næste generation, og det er vildt fedt.

Thomas Hwan mener, at hans generation skal støtte den nye bølge, som er ved at gøre op med fortidens tendenser. Også selvom den ældre generation ikke altid er helt med på, hvad der sker.

- Vi forpassede chancen for at gøre noget ved det, så nu må vi stille os nysgerrigt til det, siger han.

- Jeg tror, det er nødvendigt for de unge at være lidt for ideologiske, og så må min generation heppe på dem, der får noget for hånden, selvom vi ikke helt forstår det og måske synes, de overgør det.

Fra torsdag 22. juli kan du se Thomas Hwan spille den "woke" forfatter Benjamin, når filmen "Hvor kragerne vender" har biografpremiere i hele landet.