Kendt brasserie lukker ned: Her er årsagen

AALBORG:Brasseriet NO76 i Aalborg lukker.

Det skriver ejeren på restaurantens Facebook-side.

"Vi må meddele, at vores hjertebarn og restaurant igennem mange år fra i dag (fredag) er lukket ned."

Restauranten var ejet af Pia Jensen, der har drevet spisestedet bag den gule facade på Ved Stranden i omkring ni år.

De seneste år har været hårde for restauranten, og det er derfor ikke længere muligt at holde åbent.

"Efter nogle hårde år med corona, nedlukninger samt de voldsomme prisstigninger på råvarer og energi må vi sande, at vi ikke kan holde hjulene i gang længere," skriver NO76.

Brasseriet serverede en blanding af dansk/fransk mad, som havde særligt fokus på nordjyske råvarer. Den friske fisk var fra Hirtshals, krondyrene fra Nibe og oksemørbraden fra Himmerland.

Foruden at være spisested var brasseriet også en social-økonomisk arbejdsplads, hvor sårbare og socialt udsatte unge mennesker kunne få arbejde i køkkenet. Restauranten havde et mål om at klæde unge mennesker på til at kunne gennemføre en uddannelse eller få et job.

Ejeren takker gæsterne, der har besøgt stedet gennem tiden og fortæller samtidig, at de vil komme til at savne at "køre service på en travl aften."

Nordjyske har forsøgt at få en kommentar fra Pia Jensen, men hun er ikke vendt tilbage på henvendelsen.