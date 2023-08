Kirke fyldt to gange: Brandmyndighederne sagde stop for resten

Med Nykøbing Kirke fyldt til sidste plads to gange blev det Kulturmødets i hvert fald foreløbig største publikumssucces, da musikeren og sangeren Søren Huss torsdag aften gav koncert sammen med strygerensemblet Who Killed Bambi.

- Vi måtte afvise mellem 50 og 100 til den første koncert. Dem kunne vi så henvise til koncert nummer to, men her var der nok næsten ligeså mange, som desværre ikke kunne komme ind, fortæller den sceneansvarlige, Dorte Ellebæk fra Kulturmødet, der stod som arrangør af de to koncerter.

Ifølge brandmyndighederne må der højst være 450 i kirken:

- Vi var nødt være strikse i forhold til den regel, så derfor måtte vi sige nej til folk, som ellers sagde, at de da sagtens kunne stå op, siger hun.

Det er andet år i træk, strygerensemblet med det pudsige navn er en del af kulturmødeprogrammet sammen med en populær solist. I 2022 tiltrak Steffen Brandt ligeledes et stort publikum i Musikværket - koncertsalen, der under Kulturmødet slet og ret hedder Værket.

Men der er ikke plads til ligeså mange her som i kirken, som derfor i år var valgt som ramme for koncerterne med Søren Huss og Who Killed Bambi.

