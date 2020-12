Klapsalve til nordjysk jazzdebut: En kulmination på en endnu ung karriere

Det er et imponerende hold unge jazzmusikere, som den 21-årige guitarist Casper Hejlesen fra Poulstrup har samlet på debutalbummet "Overture". Her har han fundet sammen med pianisten Rasmus Sørensen, der oprindeligt kommer fra Sæby, og fire andre toneangivende unge danske jazzmusikere. Fra Aarhus bassisten Adrian Christensen og trommeslageren Frederik Bülow, der begge spiller i bandet Abekejser. Fra København trompetisten Jonas Due og altsaxofonisten Oilly Wallace.

Casper Hejlesen har lavet enkle kompositioner, der giver de fem medmusikanter masser af spillerum. Det er flydende melodiske melodier med et organisk udtryk. Det er ikke svært at høre, at Casper Hejlesen henter inspiration fra naturen og det, der er omkring ham. Der er melodien om en fugl i tågen, og albummets åbningsmelodi, "Stormfuld Nat", har på trods af jazzens amerikanske ophav noget umiskendeligt nordjysk over sig.

"Stormfuld Nat" er en ballade, hvor Casper Hejlesens rolige guitarspil har taget farve af den indflydelsesrige amerikanske guitarist Kurt Rosenwinkel og ikke lader sig blæse omkuld af stormfulde nætter.

Der er en hyldest til Rosenlundsgade - den hyggelige gade i Aalborgs bymidte - hvor Jonas Dues svævende og varme trompet sætter gaden i et helt nyt lys.

Foto: Michell Smedegaard Boysen

Udtrykket og stemningen er langt mere modent og velovervejet, end man umiddelbart ville tænke, at en 21 årig guitarist kan præstere. Musikeren selv har fortalt, at han er inspireret af indiekunstnere som Andy Shauf og Mac DeMarco og jazzguitarister som brasilianske Pedro Martins og førnævnte Kurt Rosenwinkel.

Hvis man skal finde et sammenligningspunkt med nævnte kunstnere er det primært i forhold til at søge og finde frem til sit eget personlige udtryk. Her er Casper Hejlesen godt på vej.

Det er allerede velkendt i det aalborgensiske jazzmiljø, at Casper Hejlesen er et talent ud over det sædvanlige, hvilket indtil videre har sikret ham tre nordjyske musikpriser.

Med det nye album er der en god chance for, at talentet opdages udenfor det nordjyske. Eller sagt på en anden måde: Det fortjener både Casper Hejlesen og dansk jazz. Det er en foreløbig kulmination på Casper Hejlesens karriere.