Klassekamp og mænd som avlsdyr på Lolland - her er din guide til Ordkraft

AALBORG:Forfattere har til alle tider spejlet og formet samfundsdebatten - er du i tvivl om, hvad der rører sig i et land, så dyk ned i dets forfattere.

Her er et bud på, hvem du skal have med, når du besøger årets Ordkraft Litteraturfestival 13. til 15. april, uanset om du er til samfundskritik, der gør ondt, eller storladne læseoplevelser, du kan forsvinde i.

Læs det fulde program til Ordkraft på ord-kraft.dk



1 Glenn Bech: "Jeg er intet frisk pust, men en lort, der skal ædes"

Glenn Bechs manifest "Jeg anerkender ikke længere jeres autoritet" er afslørende, underholdende, sårbar og provokerende - og ingen går fri. Foto: Sara Galbiati/Gyldendal Media

Glenn Bech har siden udgivelsen af kampskriftet "Jeg anerkender ikke længere jeres autoritet" været kendt som en antænder af klassekampen anno 2022 / 2023. Han lægger ikke skjul på sin misundelse og bitterhed over at være vokset op i et hjem uden hverken økonomisk eller kulturel kapital i Horsens, når han fra barn tydeligvis har vidst, at der var mere derude.

Med nedslag i egne erfaringer i klassesamfundet, gør han i dette manifest op med sin egen manglende evne til at hæve sig over sin arv og sit miljø, samtidig med, at han går til angreb på dem, der har magten over sproget og kulturen og udskammer andre uden selv at vide det eller ville stå ved det.

- Ikke alle har lige adgang til ”lykkelig uvidenhed", skriver han i værket, der i marts modtog Politikens Litteraturpris. Til selvsamme avis sagde han i marts: "Jeg er intet frisk pust, men en lort, der skal ædes".

Fredag 14. april kl. 13.30 i Biffen i Nordkraft og 17.30 på Royal Stage.

2 Caspar Eric: "De handicappede klager næsten aldrig"

Digter Caspar Eric fotograferet ved Idrætshuset på Østerbro til "Så er det sagt". Mathias Eis/Ritzau Scanpix

- De handicappede klager næsten aldrig. Heller ikke, selv om de bliver holdt ude fra arbejdsmarkedet, bliver tæsket i skoletiden eller får PTSD af ikke at få den hjælp, de er berettiget til. Men de normalkroppede knækkede efter fem minutter på Næstved Station, fordi de skulle bære mundmind under corona, sagde digter Caspar Eric for nylig i et interview i Avisen Danmark.

Han har cerebral parese - spastisk lammelse, og han vil ikke være med til, at handikap er noget, vi skærer ud af verden og normaliteten. I stedet bør resten af verden tage ved lære af folk med handikap, mener han. For eksempel i løsningen af klimakrisen, for handicappede er vant til at leve i en verden, hvor de konstant skal lægge deres liv om for at passe ind.

På Ordkraft fortæller han om digtsamlingen "Nye balancer", hvori han drømmer om at skabe et nyt sprog for, hvad det vil sige at leve med et handicap i et samfund, der stadig dømmer den, der er "anderledes".

Torsdag 13. april kl. 15.15 i Biffen i Nordkraft

3 Hanne-Vibeke Holst: Et fire års marathon-projekt

Forfatter Hanne-Vibeke Holst fotograferet i sit hjem på Frederiksberg. Foto: Linda Kastrup/Ritzau Scanpix

Hanne-Vibeke Holst har brugt fire år af sit liv på et udmarvende maraton-romanprojekt om den danske billedhugger Sonja Ferlov Mancoba. Hun vil genløfte kvinden, der blev marginaliseret i kunsthistorien og mere eller mindre glemt, men som nu nu er på vej op - hendes værker taler ind i vores tid.

I den historiske roman "Kriger uden maske" fortæller Hanne-Vibeke Holst hendes dramatiske livs - og kærlighedshistorie. På Ordkraft kan du høre om hendes proces og om den særlige kunstner.

Fredag 14. april kl. 12.15 i Skråens Sal og kl. 13.45 i Royal Stage

4 Jens-Martin Eriksen: Et voldsomt portræt af Aalborg

1969 flyttede Jens-Martin Eriksen fra Aalborg uden at se sig tilbage. 7. september sidste udkom han med ’Natten er jordens skygge’ – en roman, der har givet ham et nyt perspektiv på den råhed, han lagde bag sig. Foto: Lars Pauli

I Jens-Martin Eriksens barndom i 1960erne var Aalborg en monokulturel arbejderby med samme sociologiske karakter som nordengelske Manchester med en enorm arbejderklasse og ingen uddannet middelklasse.

I hans erindring en by, hvor børn ikke stod tilbage for voksne i brutalitet, og hvor der herskede egne love og usynlige linjer, som man hurtigt kunne overtræde - med alvorlige konsekvenser. Men det var også en by, hvor det vrimlede med skæve eksistenser.

”Natten er jordens skygge” hedder hans roman om byen, og på Ordkraft åbner han op for minderne om byen, der blev afgørende for manges skæbne.

Lørdag 15. april kl. 10 og kl. 14.15 i Biffen

5 OrdLyd: Nye forfattere og musikere i fælles værker

Få anderledes litteraturoplevelser, når nordjyske musikere sætter lyd til yngre forfatteres tekster. Her Korma på SPOT Festival 2021. Foto: Simon Bendix Borregaard

Da Ordkraft Skriveskole blev etableret i 2017 af Ordkraft, modtog de 50 ansøgninger fra folk fra 16 til 75 år med alle mulige baggrunde med sig i bagagen til det første års pladser.

Forløbet består i løbende møder med debat om tekster og feedback fra professionelle forfattere, og flere af eleverne er allerede kommet ud over rampen og arbejder i dag seriøst sammen med etablerede forlag.

På dette års Ordkraft optræder de med spirende musikere fra KORMA (Kompetencecenter for Rytmisk Musik i Aalborg), hvor de opfører nye tværkunstneriske værker i tekst og lyd. Oplev blandt andet Christian Kolberg, Brett Tootle og Alice Huxt.

Torsdag 13. april kl. 14, fredag 14. april kl. 11.30 og kl. 16.45 på Generatorscenen samt lørdag 15. april kl. 13.40 på Bibliotekernes Scene

6 Maren Uthaug: Den dag, kvinderne siger stop

Maren Uthaugs nye bog "11 %" er ikke et feministisk manifest, men et frigørelsesværk, der skal sætte tanker i gang. Foto: Niels Ahlmann Olesen/Ritzau Scanpix

I Maren Uthaugs fremtidsroman "11%" har kvinderne overtaget verden, og mænd findes kun i et avlscenter på Lolland. Den matriarkalsk kristendomsforståelse har fået plads, og kvinder med penis-attrapper befolker horehuset.

Hendes inspiration kommer fra virkelige små ø-samfund, hvor kvinder har aftalt at dræbe nyfødte drengebørn, fordi de ikke orkede, at mænd konstant bekrigede hinanden. Og krigen forsvandt.

I "11%" undrer Maren Uthaug sig ikke bare over, hvorfor 96 procent af alle mord begås af mænd, og hvorfor 84 procent af alle voldtægter skyldes også mænd. Hun skaber et samfund helt uden mænd.

Hør hvordan det går, når hun dykker ned i sin roman på Ordkraft.

Fredag 14. april kl. 15 og lørdag 15. april kl. 15.30 på Royal Stage

7 Christian Jensen: Rusland er mere end Putin

Politikens chefredaktør Christian Jensen trivedes hverken i skolen eller derhjemme og søgte efter skoletid ly på biblioteket, hvor han fordybede sig. Foto: Dall Jakob/Information/Ritzau Scanpix

Aldrig har der været mere brug for, at vi læser og lytter til russisk litteratur og kultur, for Putin er ikke hele Rusland, konstaterede chefredaktør på Politiken, Christian Jensen, sidste sommer i en kommentar i sin avis.

Her pegede han på den silkesnor af magtkritik og frihedskamp, der går mellem forfattere, der gennem historien har risikeret deres liv for sætte spørgsmålstegn ved magten.

På en tur igennem russisk litteratur fra Gogol til Lebedev viser Christian Jensen et andet Rusland frem.

Fredag 14. april kl. 15 i Biffen

8 Kristina Stoltz: Kvinder der slipper moderskabet

Svigt i familien siver gennem sprækkerne til næste generation, mener Kristina Stoltz, der trækker på erfaringer i hendes egen familiehistorie. Foto: Gregers Tycho/Ritzau Scanpix

Kristina Stoltzs romaner "Cahun" og "Paradis først" er blevet kaldt nogle af de bedste i nyere, dansk skønlitteratur, og nu er hun klar med en ny.

"For evigt" hedder værket, der skildrer tre generationer af kvinder og deres relation i en vidtforgrenet samtidsroman om aldring, livsvalg, omsorg og om hvad, vi giver videre til hinanden på tværs af generationer.

Romamen er inspireret af hendes egen familiehistorie. På både hendes mors og fars side er kvinder enten blevet smidt ud af mænd og forment adgang til deres børn, eller også har de selv valgt at gå og slippe kontakten, og i romanen dykker hun ned i det traume, det afstedkommer, når mødre ikke har kontakt til deres børn.

Fredag 14. april kl. 12 og lørdag 15. april kl. 12 i Biffen

9 Bent Haller: Historien om et ægteskab

Bent Haller har et et langt forfatterskab bag sig og er kendt for de gode fortællinger, man ikke kan ryste af sig. Foto: Nicolas Cho Meier

Den produktive nordjyske forfatter Bent Haller er aktuel med en ny roman, "Stuepigen og kranføreren", der forener provinshistorie, danmarkshistorie og arbejderklassens historie i en stærk fortælling om parforhold, ægteskab og familieliv på godt og ondt.

Rammen er Frederikshavn, hvor Børge fra landet møder den frejdige og frimodige Tove, der er rastløs, frisindet, involveret i modstandskampen og bærer på en hemmelighed.

Bent Haller er en af mastodonterne inden for dansk litteratur, har flere priser bag sig og er kendt for at bruge sine egne oplevelser og erfaringer i sine bøger og for sine skildringer af skæve eksistenser.

Hør hvad han denne gang tager med sig fra "sit eget" Frederikshavn.

Fredag 14. april kl. 12.30 i Biffen



10 Dunkelfolket: Tag med til gadeteater

Dunkelfolket har de seneste år indgået flere samarbejder med Aalborgs voksende jazzmiljø. Foto: Henrik Bo

Ordkraft er mere end litteratur, og i år kan du møde den 34 år gamle nordjyske teatertrup Dunkelfolket. De har endnu engang har slået sig sammen med lokale jazzmusikere - denne gang i forestillingen "Adagio", der handler om at vokse op i en helt anden artsgruppe end den, man er skabt som.

Kendetegnende for Dunkelfolket er, at de optræder uden eller med få ord, til gengæld virker deres håndlavede udtryksfulde masker effektfuldt på mange.

Forestillingen er blevet til i samarbejde med bratschist Marius Ungureanu og pianist Monique Popescu - derudover medvirker Jonas Jacobi Jensen, en ung historiefortæller, som til dagligt studerer musik på Det Jyske Musikkonservatorium Aalborg.

Lørdag 15. april kl. 11 på Generatorscenen